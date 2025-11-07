屏東戰備跑道6車連環撞3人送醫 大貨車司機疑陽光刺眼釀禍

屏東縣戰備跑道今天上午6時許發生6車連環追撞事故，一輛大貨車司機疑陽光反射視線不佳，追撞前方5輛小客車，造成3人受傷送醫，皆無生命危險。車禍一度造成現場交通不順，經1個多小時排除才恢復三線道通行。

屏東縣戰備跑道今天上午6時許發生6車連環追撞事故。圖／警方提供

枋寮警分局今日上午6時45分接獲報案，枋寮鄉台1線戰備跑道東角路口發生交通事故。45歲的汪姓男子駕駛大貨車，沿台1線北往南直行時，疑似因陽光反射視線不佳，追撞前方5輛小客車。

車禍造成前車50歲吳女、62歲洪男、63歲李男受傷，均意識清楚，分別送往枋寮醫院及東港輔英醫院救治。大貨車司機汪男未受傷，酒測值為0。事故一度造成現場交通不順，於8時20分排除後，以恢復三線道均可通行。