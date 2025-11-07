被曝不當查個資、竄改事故案類 新化交通小隊長記大過「調地送辦」

新化警分局交通分隊一名小隊長涉利用警政系統不當查詢多筆交通事故資料，甚至未依規定擅自變更部分事故案類，台南市警局稽查後發現異常，督察室會同分局調查後記一大過處分並改調非主管職務及調整服務地區，另涉違反個人資料保護法及偽造文書罪嫌已報請台南地檢署偵辦。

新化分局指出，交通分隊前小隊長於今年3月間，涉利用警政系統不當查詢多筆交通事故資料，警察局主動稽核發現疑似異常查詢，經督察室會同本分局調查，督察人員調查時另接獲3名員警陳情該小隊長涉未依規定變更交通事故案類。

新化分局表示，經查該名小隊長未透過正常申請程序，即受託查詢交通事故資料，以及涉嫌透過交通事故案件內部審核機制，未依規定擅自變更部分事故案類，疑違反個人資料保護法第41條及刑法偽造文書等罪嫌，分局調查後已報請台南地檢署指揮偵辦。