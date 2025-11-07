聽新聞
影／高雄人孔蓋工人凌晨坐路中檢修 遭轎車撞飛左腳斷骨折
王姓男子今天凌晨零時坐在高市鳳山區青年路二段路中檢修人孔蓋，適林姓男子駕駛三菱轎車經過，王男當場被撞及致左腳骨折、身體多處擦挫傷，警方對林施以酒測，無酒駕行為，林稱，「沒注意前方有人」。
鳳山警分局調查，林姓男子（48歲）今天凌晨零時駕駛三菱轎車沿青年路二段南向北行駛，適王姓男子（39歲）正坐在路中央檢修路面人孔蓋，林未注意，直接撞上王男，導致王左腳骨折、身體多處擦挫傷。
警消獲報趕抵現場，救護員將王男送往國軍高雄總醫院救治，幸無生命危險；警方事後對林施以酒測，酒測值為0；警方初步研判肇事原因疑為林男駕駛未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊判定釐清。
