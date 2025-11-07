影／高雄人孔蓋工人凌晨坐路中檢修 遭轎車撞飛左腳斷骨折

王姓男子今天凌晨零時坐在高市鳳山區青年路二段路中檢修人孔蓋，適林姓男子駕駛三菱轎車經過，王男當場被撞及致左腳骨折、身體多處擦挫傷，警方對林施以酒測，無酒駕行為，林稱，「沒注意前方有人」。

