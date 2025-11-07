夫遇車禍昏迷住院近30年！妻連誕3孩卻「登記婚生子女」下場曝光

快訊

香港01／ 撰文：田中貴

醫院場景。圖/AI生成
醫院場景。圖/AI生成

伴侶不幸變成植物人，理應悉心照顧。台灣高雄1名人夫婚後不久遇到嚴重車禍，陷入長期昏迷，呈半植物人狀態，躺在療養院近30年，妻子卻在對方昏迷期間，先後誕下3名子女，依法被登記為「婚生子女」，人夫親姊認為情況不合常理，提起訴訟否認婚生子女身份，獲法官批准。

遇上車禍變半植物人

台灣媒體於10月報導，陳姓人夫和1名女子於1996年2月結婚，原本育有2名子女。婚後2年，陳男遇上車禍重創昏迷，生活全靠照護人員協助，2001年起長期住在台東1間療養院，徹底喪失行動及生育能力，原本由其父母監護，由於他們相繼過世，2017年改由陳男胞姊擔任監護人一職，代弟處理其相關法律事務。

妻子離奇生下3子女

陳妻沒有和丈夫離婚，但在丈夫昏迷多年期間，由2002年至2012年接連生下1子2女，由於婚姻仍然有效，所以該3名子女依法自動視為陳男的婚生子女，陳男胞姊覺得不合常理，胞弟明明沒有生育能力，但弟婦仍然懷孕，擺明出軌，於是循法律途徑推翻婚生子女身份。

無人應訊　拒絕進行DNA測試

法官查看醫療和照護資料後，確認陳男事故後一直住院，從來沒有和妻子同居，亦無生理機能導致受孕。但了為釐清真相，法官下令該3名「子女」進行DNA鑑定測試，但他們沒有配合，而且沒有出庭辯解，所以法官撤銷他們的婚生子女身份。

未超過訴訟期限

法官同時指出，根據《民法》第1063條，配偶知悉子女並非婚生子女後2年內提起否認訴訟，陳男胞姊2024年確認相關事實後，隨即提起訴訟，未超過法定期限。

