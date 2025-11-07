快訊

今立冬！禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

政院高層看報「才知補充保費改革方向」石崇良溝通失靈犯大忌

影／富貴角翻船3人仍失蹤…獲救3人回八斗子 家屬：盼政府動員力量救人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆籍漁船立發168號昨在富貴角北方海域翻船，失蹤3人到今天尚未尋獲，獲救3人昨深夜返抵基隆八斗子漁港，獲救船員仍心有餘悸說，「當時大浪不斷拍打，海水不斷滲進船尾，導致船隻整個翻覆，倒蓋」。家屬請託政府動員力量幫忙救人。

基隆籍漁船立發168號昨在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，到昨晚仍未找到3人。

基隆漁業電台昨午近1時接獲通報，昨清晨5時許從八斗子漁船出海的立發168號漁船，在富貴角北方約23浬海域（北緯25度41分、東經121度32分）作業時，因船身受損進水，船尾沉沒。在附近作業的立發368號漁船前往救援，救起2名大陸漁工和1名印尼漁工，胡姓船長和1名大陸漁工、1名印尼漁工失蹤。

立發368號漁船昨晚11點40分返回基隆八斗子漁港，獲救3名船員已換好衣服穿上，但看得出來乃飽受驚嚇，心有餘悸。

立發368號嚴姓船長說，當時發現168號漁船求救訊號「船要沉了」，他立刻收網趕到現場救人，相距2浬，他們到達時，168號漁船已經翻船，只露出船底。馬上救起3人，「原本在船底的2名漁工一人體力不支漂走，胡姓船長、印尼船員不見蹤影。」

嚴姓船長並說，海面上風浪很大逾2米，海象不佳，希望政府部門，海巡隊等單位，能夠加派人員前往搜救，找到失蹤三人。獲救船員回憶表示，浪非常大，不斷拍打船身，海水滲進船尾後船體翻覆、倒蓋，沒有勾到其他東西。

基隆漁會理事長簡建輝表示，希望政府把握72小時黃金救援時間，派出潛水員下去船底，嘗試尋找失蹤的船長及船員。

立發168號船主太太很擔心，她說，船長和2名外籍船員都有很豐富經驗，工作很認真，拜託政府幫幫忙，動員各方面資源幫忙救人。

立發368號嚴姓船長並說，海面上風浪很大逾2米，海象不佳，希望政府部門動員力量救人。記者游明煌／攝影
立發368號嚴姓船長並說，海面上風浪很大逾2米，海象不佳，希望政府部門動員力量救人。記者游明煌／攝影
富貴角翻船3人仍失蹤，獲救3人回八斗子，家屬：盼政府動員力量救人。記者游明煌／攝影
富貴角翻船3人仍失蹤，獲救3人回八斗子，家屬：盼政府動員力量救人。記者游明煌／攝影
富貴角翻船3人仍失蹤，獲救3人回八斗子，家屬：盼政府動員力量救人。記者游明煌／攝影
富貴角翻船3人仍失蹤，獲救3人回八斗子，家屬：盼政府動員力量救人。記者游明煌／攝影

基隆 失蹤 印尼

延伸閱讀

貨櫃車左轉與直行機車碰撞 騎士受困救出送醫不治

富貴角海域捕大明蝦漁船沉沒照片曝光 台灣船長和2漁工失蹤

貨櫃車、機車碰撞騎士被輾過 救出時無呼吸心跳送醫急救中

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

相關新聞

影／富貴角翻船3人仍失蹤…獲救3人回八斗子 家屬：盼政府動員力量救人

基隆籍漁船立發168號昨在富貴角北方海域翻船，失蹤3人到今天尚未尋獲，獲救3人昨深夜返抵基隆八斗子漁港，獲救船員仍心有餘...

60年桃園南門市場大火 毀49攤位

開市一甲子的桃園市南門市場前天深夜大火，延燒近千坪，歷時六小時撲滅，無人傷亡，但近三分之二區域、四十九攤全毀，上百攤波及...

桃園南門市場老攤從小吃到大 已是情感寄託

桃園市公有南門市場是在地日常採購、年節採買重要去處，一把大火燒毀桃園人六十年、三代人的情感記憶，有老居民望著燒毀的市場紅...

涉竊寶石珊瑚媽2嫌落網 2000萬聖物1天全找回

宜蘭縣南方澳進安宮前天凌晨遭竊，開基媽祖、寶石珊瑚媽祖兩尊神像總價超過二千萬元的聖物被偷走，警方以車追人，逮捕二名陳姓男...

7年不見 訪獨居友 驚見白骨

花蓮玉里鎮陳姓男子想起與住卓溪鄉的賴姓友人多年不見，前天臨時起意前往拜訪，敲門無人回應，從窗邊發現客廳疑似有一具白骨，嚇...

主嫌：上梁曾後悔 債務逼迫沒住手

宜蘭縣進安宮二○○九年迎來國內第一座寶石珊瑚媽祖，安座十六年首度遭竊，偷走配戴的珊瑚、金飾等聖物。陳姓主嫌落網後自曝心境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。