影／富貴角翻船3人仍失蹤…獲救3人回八斗子 家屬：盼政府動員力量救人

基隆籍漁船立發168號昨在富貴角北方海域翻船，失蹤3人到今天尚未尋獲，獲救3人昨深夜返抵基隆八斗子漁港，獲救船員仍心有餘悸說，「當時大浪不斷拍打，海水不斷滲進船尾，導致船隻整個翻覆，倒蓋」。家屬請託政府動員力量幫忙救人。

基隆籍漁船立發168號昨在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，到昨晚仍未找到3人。

基隆漁業電台昨午近1時接獲通報，昨清晨5時許從八斗子漁船出海的立發168號漁船，在富貴角北方約23浬海域（北緯25度41分、東經121度32分）作業時，因船身受損進水，船尾沉沒。在附近作業的立發368號漁船前往救援，救起2名大陸漁工和1名印尼漁工，胡姓船長和1名大陸漁工、1名印尼漁工失蹤。

立發368號漁船昨晚11點40分返回基隆八斗子漁港，獲救3名船員已換好衣服穿上，但看得出來乃飽受驚嚇，心有餘悸。

立發368號嚴姓船長說，當時發現168號漁船求救訊號「船要沉了」，他立刻收網趕到現場救人，相距2浬，他們到達時，168號漁船已經翻船，只露出船底。馬上救起3人，「原本在船底的2名漁工一人體力不支漂走，胡姓船長、印尼船員不見蹤影。」

嚴姓船長並說，海面上風浪很大逾2米，海象不佳，希望政府部門，海巡隊等單位，能夠加派人員前往搜救，找到失蹤三人。獲救船員回憶表示，浪非常大，不斷拍打船身，海水滲進船尾後船體翻覆、倒蓋，沒有勾到其他東西。

基隆漁會理事長簡建輝表示，希望政府把握72小時黃金救援時間，派出潛水員下去船底，嘗試尋找失蹤的船長及船員。