桃園南門市場老攤從小吃到大 已是情感寄託

桃園市南門市場前天深夜大火，百餘名消防救難人員耗費近6時，直到昨晨3時餘才將殘火處理完畢。記者陳恩惠／翻攝 桃園市公有南門市場是在地日常採購、年節採買重要去處，一把大火燒毀桃園人六十年、三代人的情感記憶，有老居民望著燒毀的市場紅了眼眶；有燒肉攤商因非洲豬瘟疫情，改賣薑母鴨度小月，好不容易等到解禁，又碰上祝融，無語問蒼天。

南門市場位於桃園區中山路、三民路、南華街間，為桃園歷史悠久的傳統市集，一九五○年代開市，迄今超過一甲子歷史。市場前幾年曾受新冠疫情衝擊，一度休市，疫情後仍是桃園人生活採買重心，如今因大火再次重創。

「我從年輕、娶老婆、生孩子、做生意到當里長，都與市場密不可分。」南華里長林獻堂說，南門市場見證人生階段，被燒掉的攤位或店面都已傳承二、三代，客家米食、草藥店、五金行都是老店。

南門里長吳宏泰回憶，自小住在文化街，對市場有著深厚感情，「不只是購物的地方，更是情感寄託」，「老字號店家像黑輪、蛋糕，從小吃到大」，老店承載桃園人的童年記憶，慘遭祝融令人惋惜。

國內因非洲豬瘟疫情，有熟食攤老闆改賣薑母鴨「度小月」，深夜聽到大火後趕到現場，眼見烈焰吞噬攤位。他說，原本賣紅糟燒肉，因疫情改賣薑母鴨，「好不容易等到豬肉解封，又遇到這場災難」，損失初估至少二、三十萬元。

「這裡承載桃園人從小到大的回憶。」議員黃瓊慧感嘆，看著攤商掉眼淚收拾殘局，感同身受，傳統市場的消防與電力安全有隱憂，市府應盤點各市場電線配置、消防設備與逃生動線，成立專責窗口協助安置與重建。

議員凌濤指出，台北南門市場曾面臨老市場再生，如今是最現代化老市場，建議參考北市案例重建，在最現代的場域保存最傳統的老味道。