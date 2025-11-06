60年桃園南門市場大火 毀49攤位

開市一甲子的桃園南門市場前晚發生大火，延燒六小時才完全撲滅，燒毀大半攤位，損失慘重。記者陳恩惠／翻攝

開市一甲子的桃園市南門市場前天深夜大火，延燒近千坪，歷時六小時撲滅，無人傷亡，但近三分之二區域、四十九攤全毀，上百攤波及受災，損失慘重；有目擊民眾指魚攤冰箱後方起火，是否電線短路起火，待消防局火調釐清。

警、消調查，南門市場近文化街攤位處前晚九時許先閃爍火光，接著竄出火苗，因市場一樓為木結構，上方加掛鐵皮，加上強風助長，火勢一發不可收拾，民眾發現拿滅火器、提水灌救，火勢仍朝市場內延燒，臭味一度飄散鄰近數十個里。

消防隊到場時，兩層樓的市場攤位區已全陷入烈焰中，還不斷傳出瓦斯桶被引燃的爆炸聲，上百名消防員布設水線阻絕火勢，冒險鋸開攤區鐵門，及時救出一名住在市場內的八旬劉姓老翁；大火直到昨天凌晨三時許才完全撲滅。

大火雖未釀傷亡，但市場近三分之二區域幾被燒光，以近文化街、南昌街一側最嚴重，許多攤區燒成骨架。南門市場自治會統計，共四十九處攤位全毀，無法做生意，三民路、中山路側的攤商與外側攤位則未波及。

火調人員昨重返勘驗，有目擊者稱，起火點在魚攤冰箱後方，疑似電線走火，消防局不排除電線短路或冰箱電氣老化可能，待鑑識確認。

消防局說，南門市場是列管公共場所，十月十五日剛進行安檢，部分火警探測器失靈、迴路斷線等缺失，都已改善；是否電線配置未依電氣安全規範設置，私自拉線增加用電導致風險，也會調查。

桃園市長張善政昨天到場關心，允諾全力協助攤商盡速復業，市府隨後拍板免收十一月攤位使用費，提供攤商急難救助方案，將設置中繼市場，並啟動全市公有、民營市場消防安檢作業。

市場自治會長鄭秀美說，市場共一一八個攤位，今年剛完成消防安全工程，攤商多盼市府協助整修，轉往中繼場地緩不濟急，希望讓攤商盡快原地恢復營運。