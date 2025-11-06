高雄鳳山高級社區連環遇竊 8戶遭偷金飾 保險箱也偷走
高雄市鳳山區1處透天樓房社區10月底遭竊，約有8戶住戶因窗戶未關遇竊，包括現金、金飾共至少被偷60萬元，住戶報警發現，窗戶還留有不明鞋印，警方追查到1人涉案，由檢方聲押，續追其他共犯。
據了解，高雄鳳山遇竊的透天樓房社區，共有48戶住戶，10月下旬，住戶發現遭小偷，報警後，其他住戶也報案失竊現金和金飾，其中1戶連保險箱都被偷。居民說，約有8戶遭竊，都是窗戶沒關遇竊。
住戶報警後，鳳山警分局派員勘查，發覺竊賊疑由社區後方攀爬進入社區，再看哪家窗戶沒關便侵入行竊，其中1戶窗台還留有鞋印。住戶說，他們的社區，住戶中不乏醫生、老闆，甚至還有員警，還是遭竊，覺得治安堪慮。
據悉，警方報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，後來查獲1名男子涉案，已由檢方聲押獲准。但檢警認為還有其他涉案人，暫不發布相關內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言