高雄鳳山高級社區連環遇竊 8戶遭偷金飾 保險箱也偷走

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區1處透天樓房社區10月底遭竊，約有8戶住戶因窗戶未關遇竊，包括現金、金飾共至少被偷60萬元，住戶報警發現，窗戶還留有不明鞋印，警方追查到1人涉案，由檢方聲押，續追其他共犯。

據了解，高雄鳳山遇竊的透天樓房社區，共有48戶住戶，10月下旬，住戶發現遭小偷，報警後，其他住戶也報案失竊現金和金飾，其中1戶連保險箱都被偷。居民說，約有8戶遭竊，都是窗戶沒關遇竊。

住戶報警後，鳳山警分局派員勘查，發覺竊賊疑由社區後方攀爬進入社區，再看哪家窗戶沒關便侵入行竊，其中1戶窗台還留有鞋印。住戶說，他們的社區，住戶中不乏醫生、老闆，甚至還有員警，還是遭竊，覺得治安堪慮。

據悉，警方報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，後來查獲1名男子涉案，已由檢方聲押獲准。但檢警認為還有其他涉案人，暫不發布相關內容。

高雄鳳山一處高級社區連環遭竊，約8戶遭偷走現金、金飾，連保險箱也偷走。圖為鳳山警分局。記者林保光／攝影
