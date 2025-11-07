7年不見 訪獨居友 驚見白骨

花蓮玉里鎮陳姓男子臨時拜訪七年不見的卓溪鄉獨居賴姓友人，未料賴已成一堆白骨，警方估至少死亡半年。記者王燕華／翻攝 花蓮玉里鎮陳姓男子想起與住卓溪鄉的賴姓友人多年不見，前天臨時起意前往拜訪，敲門無人回應，從窗邊發現客廳疑似有一具白骨，嚇得報警。警方在屋內沒有發現打鬥痕跡，依屍骨身上衣物內證件，初步判定死者是未婚且獨居的賴姓男子，至少死亡半年，已通知家屬並報檢方相驗，後續將採ＤＮＡ確認身分。

據了解，六十歲的賴男獨居在卓樂部落的平房老家，久病纏身；鄰居回想，約有一年沒看到他。部落族人說，賴男和族人比較不熟悉，較少往來。

「不知道為什麼，心血來潮忽然就想到他。」友人陳男說，兩人住家開車僅幾分鐘，他與賴男已七年沒見，前天下午他忽然想到好友，臨時起意到賴家訪友，下午二時許到場，敲門按鈴都沒人應門，他試著從窗邊窺看室內，發現客廳地上疑似有一具白骨，馬上報警，想不到多年不見，再見竟已天人永隔，他難過到癱坐在地久久無語。

警方獲報破門而入，從白骨遺體推測死亡時間至少半年，但白骨身上衣物還未腐爛，褲子口袋內、客廳桌上都有身分證件，初步判斷死者是賴男，報請花蓮檢方相驗。

警方說，民宅門窗都有鎖好，屋內也沒有明顯打鬥痕跡或可疑物品，無外力介入跡象。警方已調閱賴男就醫紀錄，採集ＤＮＡ確認死者身分。