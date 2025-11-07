聽新聞
0:00 / 0:00

7年不見 訪獨居友 驚見白骨

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮玉里鎮陳姓男子臨時拜訪七年不見的卓溪鄉獨居賴姓友人，未料賴已成一堆白骨，警方估至少死亡半年。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮陳姓男子臨時拜訪七年不見的卓溪鄉獨居賴姓友人，未料賴已成一堆白骨，警方估至少死亡半年。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮陳姓男子想起與住卓溪鄉的賴姓友人多年不見，前天臨時起意前往拜訪，敲門無人回應，從窗邊發現客廳疑似有一具白骨，嚇得報警。警方在屋內沒有發現打鬥痕跡，依屍骨身上衣物內證件，初步判定死者是未婚且獨居的賴姓男子，至少死亡半年，已通知家屬並報檢方相驗，後續將採ＤＮＡ確認身分。

據了解，六十歲的賴男獨居在卓樂部落的平房老家，久病纏身；鄰居回想，約有一年沒看到他。部落族人說，賴男和族人比較不熟悉，較少往來。

「不知道為什麼，心血來潮忽然就想到他。」友人陳男說，兩人住家開車僅幾分鐘，他與賴男已七年沒見，前天下午他忽然想到好友，臨時起意到賴家訪友，下午二時許到場，敲門按鈴都沒人應門，他試著從窗邊窺看室內，發現客廳地上疑似有一具白骨，馬上報警，想不到多年不見，再見竟已天人永隔，他難過到癱坐在地久久無語。

警方獲報破門而入，從白骨遺體推測死亡時間至少半年，但白骨身上衣物還未腐爛，褲子口袋內、客廳桌上都有身分證件，初步判斷死者是賴男，報請花蓮檢方相驗。

警方說，民宅門窗都有鎖好，屋內也沒有明顯打鬥痕跡或可疑物品，無外力介入跡象。警方已調閱賴男就醫紀錄，採集ＤＮＡ確認死者身分。

花蓮 獨居 孤獨 死亡

延伸閱讀

花蓮男7年不見臨時起意訪獨居友 登門驚見竟成白骨

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

台北越來越孤單！老人家庭+獨居暴增 「孤獨死」成城市隱憂

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

相關新聞

7年不見 訪獨居友 驚見白骨

花蓮玉里鎮陳姓男子想起與住卓溪鄉的賴姓友人多年不見，前天臨時起意前往拜訪，敲門無人回應，從窗邊發現客廳疑似有一具白骨，嚇...

高雄鳳山高級社區連環遇竊 8戶遭偷金飾 保險箱也偷走

高雄市鳳山區1處透天樓房社區10月底遭竊，約有8戶住戶因窗戶未關遇竊，包括現金、金飾共至少被偷60萬元，住戶報警發現，窗...

大膽竊賊闖入南方澳進安宮洗劫媽祖聖物 兩嫌各5萬元交保

宜蘭南方澳進安宮遭人闖入，從媽祖身上偷走價值2600萬元寶石、金飾，警方火速逮捕兩名陳姓嫌犯，追回全數聖物，警詢後移送宜...

桃園南門市場大火原因找到了？ 民眾目擊冰箱後面有火

開業60年、桃園在地著名的南門公有零售市場昨晚遭祝融肆虐，惡火由文化街外攤逐漸向內攤延燒，消防局布設水線阻絕火勢蔓延，雖...

貨櫃車左轉與直行機車碰撞 騎士受困救出送醫不治

徐姓男子今天駕駛曳引貨櫃車行駛台2丁線左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士倒地後被貨櫃車輾過，受困右後輪。消防人員救出時...

富貴角海域捕大明蝦漁船沉沒照片曝光 台灣船長和2漁工失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。