聽新聞
0:00 / 0:00
大膽竊賊闖入南方澳進安宮洗劫媽祖聖物 兩嫌各5萬元交保
宜蘭南方澳進安宮遭人闖入，從媽祖身上偷走價值2600萬元寶石、金飾，警方火速逮捕兩名陳姓嫌犯，追回全數聖物，警詢後移送宜蘭地檢署複訊，晚間諭令兩人均以5萬元交保。廟方表示，尊重司法。
兩名陳姓嫌犯一人是35歲侵入廟宇嫌犯的主嫌，另一人是27歲協助把風並開車接應的共犯，昨天行竊後，共乘一輛出租車往北逃，專案小組調閱周邊監視器，接連在台北、台中逮捕兩人，起出贓物，兩人均坦承犯行，被依加重竊盜罪嫌送辦。
檢方複訊後，今晚諭令兩名嫌犯各以5萬元交保；另被起獲的贓物，已全數交還給廟方，不過其中一顆珊瑚寶石因陳嫌在從媽祖鳳冠上敲下時，不小心碎裂，廟方已啟動修復作業，請來珊瑚專家研議修復事宜，對於嫌犯獲得交保，表示媽祖慈悲，會尊重司法決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言