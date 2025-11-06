快訊

大膽竊賊闖入南方澳進安宮洗劫媽祖聖物 兩嫌各5萬元交保

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳進安宮遭人闖入，從媽祖身上偷走價值2600萬元寶石、金飾，警方火速逮捕兩名陳姓嫌犯，追回全數聖物，警詢後移送宜蘭地檢署複訊，晚間諭令兩人均以5萬元交保。廟方表示，尊重司法。

兩名陳姓嫌犯一人是35歲侵入廟宇嫌犯的主嫌，另一人是27歲協助把風並開車接應的共犯，昨天行竊後，共乘一輛出租車往北逃，專案小組調閱周邊監視器，接連在台北、台中逮捕兩人，起出贓物，兩人均坦承犯行，被依加重竊盜罪嫌送辦。

檢方複訊後，今晚諭令兩名嫌犯各以5萬元交保；另被起獲的贓物，已全數交還給廟方，不過其中一顆珊瑚寶石因陳嫌在從媽祖鳳冠上敲下時，不小心碎裂，廟方已啟動修復作業，請來珊瑚專家研議修復事宜，對於嫌犯獲得交保，表示媽祖慈悲，會尊重司法決定。

