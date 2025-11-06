桃園南門市場大火原因找到了？ 民眾目擊冰箱後面有火

開業60年、桃園在地著名的南門公有零售市場昨晚遭祝融肆虐，惡火由文化街外攤逐漸向內攤延燒，消防局布設水線阻絕火勢蔓延，雖無人傷亡，但半百攤商財物全毀；民眾目擊攤位冰箱後有火光疑似起火點，至於是電氣或電線短路導致待化驗後釐清。

目擊民眾指出，起火地點疑為靠近文化街一側的外灘、販售魚貨的攤位，當時看見冰箱後方突然冒出火光，短短幾分鐘濃煙竄出、火勢迅速延燒，對街有多名熱心民眾拿滅火器、提著水桶打火，不過火勢來得快又急，無法壓制。