聽新聞
0:00 / 0:00
桃園南門市場大火原因找到了？ 民眾目擊冰箱後面有火
開業60年、桃園在地著名的南門公有零售市場昨晚遭祝融肆虐，惡火由文化街外攤逐漸向內攤延燒，消防局布設水線阻絕火勢蔓延，雖無人傷亡，但半百攤商財物全毀；民眾目擊攤位冰箱後有火光疑似起火點，至於是電氣或電線短路導致待化驗後釐清。
目擊民眾指出，起火地點疑為靠近文化街一側的外灘、販售魚貨的攤位，當時看見冰箱後方突然冒出火光，短短幾分鐘濃煙竄出、火勢迅速延燒，對街有多名熱心民眾拿滅火器、提著水桶打火，不過火勢來得快又急，無法壓制。
消防局火災調查科人員今天上午進入現場勘驗，將從電氣設備、電線走向及火焰蔓延痕跡等線索著手分析，特別比對「火流方向」與「燃燒最劇烈處」研判可能的起火點，不排除是電線短路或是冰箱電氣老化釀禍，待化驗結果出爐後，才能得知起火確切原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言