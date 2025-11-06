快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

桃園南門市場大火原因找到了？ 民眾目擊冰箱後面有火

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

開業60年、桃園在地著名的南門公有零售市場昨晚遭祝融肆虐，惡火由文化街外攤逐漸向內攤延燒，消防局布設水線阻絕火勢蔓延，雖無人傷亡，但半百攤商財物全毀；民眾目擊攤位冰箱後有火光疑似起火點，至於是電氣或電線短路導致待化驗後釐清。

目擊民眾指出，起火地點疑為靠近文化街一側的外灘、販售魚貨的攤位，當時看見冰箱後方突然冒出火光，短短幾分鐘濃煙竄出、火勢迅速延燒，對街有多名熱心民眾拿滅火器、提著水桶打火，不過火勢來得快又急，無法壓制。

消防局火災調查科人員今天上午進入現場勘驗，將從電氣設備、電線走向及火焰蔓延痕跡等線索著手分析，特別比對「火流方向」與「燃燒最劇烈處」研判可能的起火點，不排除是電線短路或是冰箱電氣老化釀禍，待化驗結果出爐後，才能得知起火確切原因。

桃園南門市場大火，有目擊民眾看見這攤賣魚的冰箱後方有火光，火勢逐漸蔓延釀災，至於是電線短路或是電氣因素，仍待火調科蒐證、勘驗，化驗後研判。記者陳恩惠／攝影
