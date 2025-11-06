貨櫃車左轉與直行機車碰撞 騎士受困救出送醫不治
徐姓男子今天駕駛曳引貨櫃車行駛台2丁線左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士倒地後被貨櫃車輾過，受困右後輪。消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救無效，醫師宣告死亡。警方將徐男帶回調查，依過失致死罪嫌偵辦。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時13分接獲報案，台2丁線發生貨櫃車和機車的車禍，騎士受困。消防員抵達現場，看見年約50歲男騎士受困貨櫃車右後輪，救出時已無呼吸心跳，由救護車送往基隆長庚醫院急救，未能救回他的性命。
車禍發生地點在瑞芳區楓子瀨路4號前，瑞芳警方初步調查，54歲徐男駕駛貨櫃車沿台2 丁線，由基隆八堵往瑞芳方向行駛，在左轉時與對向瑞芳往基隆方向直行的機車碰撞，騎士受困車底。
警方到場處理，對徐男實施酒測，數值為０，非酒後駕駛肇禍，並再對徐男檢測有無施用毒品，死亡騎士酒測值委由醫師抽血檢驗。
事故車輛占用瑞芳往基隆方向部分車道，交通未中斷。員警到場疏導車輛單線雙向通行，並在現場採證測繪，調查事故原因。事故車輛在下午6時左右排除，恢復正常交通。
