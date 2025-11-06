快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

貨櫃車左轉與直行機車碰撞 騎士受困救出送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

徐姓男子今天駕駛曳引貨櫃車行駛台2丁線左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士倒地後被貨櫃車輾過，受困右後輪。消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救無效，醫師宣告死亡。警方將徐男帶回調查，依過失致死罪嫌偵辦。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時13分接獲報案，台2丁線發生貨櫃車和機車的車禍，騎士受困。消防員抵達現場，看見年約50歲男騎士受困貨櫃車右後輪，救出時已無呼吸心跳，由救護車送往基隆長庚醫院急救，未能救回他的性命。

車禍發生地點在瑞芳區楓子瀨路4號前，瑞芳警方初步調查，54歲徐男駕駛貨櫃車沿台2 丁線，由基隆八堵往瑞芳方向行駛，在左轉時與對向瑞芳往基隆方向直行的機車碰撞，騎士受困車底。

警方到場處理，對徐男實施酒測，數值為０，非酒後駕駛肇禍，並再對徐男檢測有無施用毒品，死亡騎士酒測值委由醫師抽血檢驗。

事故車輛占用瑞芳往基隆方向部分車道，交通未中斷。員警到場疏導車輛單線雙向通行，並在現場採證測繪，調查事故原因。事故車輛在下午6時左右排除，恢復正常交通。

徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士送醫不治。事故現場入夜後排除，恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士送醫不治。事故現場入夜後排除，恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士被貨櫃車輾過，受困右後輪下送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 貨櫃 基隆

延伸閱讀

貨櫃車、機車碰撞騎士被輾過 救出時無呼吸心跳送醫急救中

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首

基隆美術館作品遭志工破壞！等待藝術家到場 思考延續創作可能性

相關新聞

小沂乾姑婆親妹控遭房東趕出家門、補助被領走 怒提告維護權益

花蓮光復鄉9月發生堰塞湖洪災，其中災情慘重的佛祖街中，與6歲女童小沂同住的乾姑爺與乾姑婆過世，沒想到乾姑婆親妹妹林姓婦人...

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

桃園南門市場大火原因找到了？ 民眾目擊冰箱後面有火

開業60年、桃園在地著名的南門公有零售市場昨晚遭祝融肆虐，惡火由文化街外攤逐漸向內攤延燒，消防局布設水線阻絕火勢蔓延，雖...

貨櫃車左轉與直行機車碰撞 騎士受困救出送醫不治

徐姓男子今天駕駛曳引貨櫃車行駛台2丁線左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士倒地後被貨櫃車輾過，受困右後輪。消防人員救出時...

富貴角海域捕大明蝦漁船沉沒照片曝光 台灣船長和2漁工失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。