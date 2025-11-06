富貴角海域捕大明蝦漁船沉沒照片曝光 台灣船長和2漁工失蹤
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。
基隆漁業電台今午近1時接獲通報，今天清晨5時許從八斗子漁船出海的立發168號漁船，在富貴角北方約23浬海域（北緯25度41分、東經121度32分）作業時，因船身受損進水，船尾沉沒。
在附近作業的立發368號漁船前往救援，救起2名大陸漁工和1名印尼漁工，胡姓船長和1名大陸漁工、1名印尼漁工失蹤。立發368號漁船嚴姓船長說，到場時立發168號漁船船尾沉入水中，沉沒後，船底朝上浮出海面。
海巡署第2巡防區指揮部獲報後，派遣艦隊分署第1（基隆）海巡隊PP-10050艇前往現場搜尋，並協同國防部海鷗救難直升機馳援，海空聯合搜救，同時透過漁業電台廣播，呼籲鄰近作業漁船注意海面狀況並協助通報。
現在是捕撈大明蝦的季節，立發168號發生意外的海域是漁場。基隆籍昇發財168號漁船，上月27日也在這處海域（北緯25度39分、東經121度32分）捕撈大明蝦時，因為機艙起火沉沒。昇發財168號船長洪添進和1名菲律賓船工、6名印尼漁工跳海逃生，洪添進的兒子洪開繼的漁船在1浬外作業，及時救起8人。
