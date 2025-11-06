快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

富貴角海域捕大明蝦漁船沉沒照片曝光 台灣船長和2漁工失蹤

聯合報／ 記者邱瑞杰林昭彰／新北即時報導

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。

基隆漁業電台今午近1時接獲通報，今天清晨5時許從八斗子漁船出海的立發168號漁船，在富貴角北方約23浬海域（北緯25度41分、東經121度32分）作業時，因船身受損進水，船尾沉沒。

在附近作業的立發368號漁船前往救援，救起2名大陸漁工和1名印尼漁工，胡姓船長和1名大陸漁工、1名印尼漁工失蹤。立發368號漁船嚴姓船長說，到場時立發168號漁船船尾沉入水中，沉沒後，船底朝上浮出海面。

海巡署第2巡防區指揮部獲報後，派遣艦隊分署第1（基隆）海巡隊PP-10050艇前往現場搜尋，並協同國防部海鷗救難直升機馳援，海空聯合搜救，同時透過漁業電台廣播，呼籲鄰近作業漁船注意海面狀況並協助通報。

現在是捕撈大明蝦的季節，立發168號發生意外的海域是漁場。基隆籍昇發財168號漁船，上月27日也在這處海域（北緯25度39分、東經121度32分）捕撈大明蝦時，因為機艙起火沉沒。昇發財168號船長洪添進和1名菲律賓船工、6名印尼漁工跳海逃生，洪添進的兒子洪開繼的漁船在1浬外作業，及時救起8人。

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 印尼 海巡署

延伸閱讀

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

印尼巴布亞連2起過河意外 逾20人落水多為兒童

中企在印尼暴龍懸崖蓋觀光電梯 民眾怒了 當局急喊卡

相關新聞

小沂乾姑婆親妹控遭房東趕出家門、補助被領走 怒提告維護權益

花蓮光復鄉9月發生堰塞湖洪災，其中災情慘重的佛祖街中，與6歲女童小沂同住的乾姑爺與乾姑婆過世，沒想到乾姑婆親妹妹林姓婦人...

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

桃園南門市場大火原因找到了？ 民眾目擊冰箱後面有火

開業60年、桃園在地著名的南門公有零售市場昨晚遭祝融肆虐，惡火由文化街外攤逐漸向內攤延燒，消防局布設水線阻絕火勢蔓延，雖...

貨櫃車左轉與直行機車碰撞 騎士受困救出送醫不治

徐姓男子今天駕駛曳引貨櫃車行駛台2丁線左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士倒地後被貨櫃車輾過，受困右後輪。消防人員救出時...

富貴角海域捕大明蝦漁船沉沒照片曝光 台灣船長和2漁工失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，船身受損半沉。附近作業漁船趕往現場救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。