雙溪山區健行遇虎頭蜂襲擊 3人被蟄傷送醫、暫封步道
新北市雙溪山區今天有3名健行民眾，被虎頭蜂蟄傷。消防人員到場救援時，3人意識清楚，送醫治療後脫險。雙溪區公所暫時封閉步道，並將依傷者描述尋找蜂巢，設法摘除。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2時53分接獲報案，雙溪山區有3人被虎頭峰蟄傷，在雙溪口福德宮等待救援。
消防局派遣第6消防大隊及雙溪、平溪、秀峰、坪林、雪山分隊，共9車31人前往救護。遭蜂螫傷的62歲葉姓女子、59歲卓姓男子和56歲陳姓女子，意識都清醒，呼吸正常，由救護車送往八堵礦工醫院治療。
雙溪區公所和警方封閉灣潭步道口，避免再有遊客被虎頭蜂蟄傷。區公所和新北市動物保護防疫處依據傷者的敘述，還無法確認虎頭蜂蟄傷遊客的地點，將再進一步確認後，再設法尋找蜂巢並摘除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言