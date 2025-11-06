雙溪山區健行遇虎頭蜂襲擊 3人被蟄傷送醫、暫封步道

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市雙溪山區今天有3名健行民眾，被虎頭蜂蟄傷。消防人員到場救援時，3人意識清楚，送醫治療後脫險。雙溪區公所暫時封閉步道，並將依傷者描述尋找蜂巢，設法摘除。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2時53分接獲報案，雙溪山區有3人被虎頭峰蟄傷，在雙溪口福德宮等待救援。

消防局派遣第6消防大隊及雙溪、平溪、秀峰、坪林、雪山分隊，共9車31人前往救護。遭蜂螫傷的62歲葉姓女子、59歲卓姓男子和56歲陳姓女子，意識都清醒，呼吸正常，由救護車送往八堵礦工醫院治療。

雙溪區公所和警方封閉灣潭步道口，避免再有遊客被虎頭蜂蟄傷。區公所和新北市動物保護防疫處依據傷者的敘述，還無法確認虎頭蜂蟄傷遊客的地點，將再進一步確認後，再設法尋找蜂巢並摘除。

新北市雙溪山區今天有3名健行民眾，被虎頭蜂蟄傷，由消防人員送醫治療。雙溪區公所暫時封閉步道，避免再有遊客被蟄傷。記者邱瑞杰／翻攝
