雙溪山區健行遇虎頭蜂襲擊 3人被蟄傷送醫、暫封步道

新北市雙溪山區今天有3名健行民眾，被虎頭蜂蟄傷。消防人員到場救援時，3人意識清楚，送醫治療後脫險。雙溪區公所暫時封閉步道，並將依傷者描述尋找蜂巢，設法摘除。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2時53分接獲報案，雙溪山區有3人被虎頭峰蟄傷，在雙溪口福德宮等待救援。

消防局派遣第6消防大隊及雙溪、平溪、秀峰、坪林、雪山分隊，共9車31人前往救護。遭蜂螫傷的62歲葉姓女子、59歲卓姓男子和56歲陳姓女子，意識都清醒，呼吸正常，由救護車送往八堵礦工醫院治療。