恆春特斯拉撞水泥車噴飛 擊倒4貼機車釀1死7傷
屏東縣恆春台26線麥當勞路段今天下午4時許發生一起車禍，一輛特斯拉追撞前方水泥預拌車後，噴飛撞到路旁機車，現場共有3名大人及4名小孩受傷，另有1人受困自小客車內，救出後已無生命徵象，後續車禍原因由警方調查中。
下午4時2分消防局接獲報案，接獲屏東縣恆春鎮恆公路950號麥當勞前車禍案件，消防局派出5車10人前往，現場有3名大人及4名小孩受傷，分別送往恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院，及恆春南門醫院。而特斯拉駕駛受困車內，消防人員4時22分將其救出，不過已無生命徵象，送醫不治。
據了解，特斯拉車上共2大2小4人，撞上前方的水泥預拌車後噴飛，撞到路旁2大2小4貼的機車。因撞擊力道強大，特斯拉及機車都受損嚴重。
