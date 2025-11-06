聽新聞
台南八旬嫗昨晚安平區走失 民眾今午出動空拍機在中西區尋獲
台南市消防局今下午4時28分據報台南中西區民權路四段附近疑有人在魚塭內，調派大批人車到場，民眾出動空拍機協助搜尋其位置，終於找到該名年約80多歲洪姓老嫗躺在草皮上。據調查，老嫗疑似走失，意識清楚，四肢擦傷，生命徵象穩定，經救護人員後送郭綜合醫院診治。
消防局下午據報後，出動3車6人前往現場搶救，然而，大批人車抵達現場找尋當事人下落，民眾出動空拍機協尋，終於鎖定老嫗的所在地，並非在魚塭而在草皮上。
警方調查，洪姓老嫗昨晚在安平走失，家屬通報協尋人口，直至今下午有民眾在中西區發現報警，及通報119緊急救護。
據指出，該老嫗意識清楚，四肢擦傷，生命徵象穩定，救護人員將她後送醫院診治。警方據報後也趕到現場，並確認老嫗身分。
