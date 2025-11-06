聽新聞
貨櫃車、機車碰撞騎士被輾過 救出時無呼吸心跳送醫急救中
徐姓男子今天下午駕駛曳引貨櫃車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，騎士人車倒地後，被貨櫃車輾過，受困在右後輪下。消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救中。徐男接受酒測，數值為O，事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時13分接獲報案，台2丁線發生貨櫃車和機車的車禍，騎士受困。消防員抵達現場，看見50多歲男性騎士受困在貨櫃車右後輪下，救出時已無呼吸心跳，由救護車送往基隆長庚醫院急救。
瑞芳警方初步調查，車禍發生在瑞芳區楓子瀨路4號前，54歲徐男駕駛貨櫃車，沿台2 丁線瑞八公路基隆往瑞芳方向行駛，在左轉時與對向瑞芳往基隆方向直行的機車對撞，騎士受困車底。
發生事故後，警方派員到場，對徐男實施酒測，數值為０，非酒後駕駛肇禍。事故車輛占用瑞芳往基隆方向部分車道，交通未中斷。員警到場疏導車輛單線雙向通行，並在現場採證測繪，調查事故原因。
