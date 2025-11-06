小沂乾姑婆親妹控遭房東趕出家門、補助被領走 怒提告維護權益

花蓮光復鄉9月發生堰塞湖洪災，其中災情慘重的佛祖街中，與6歲女童小沂同住的乾姑爺與乾姑婆過世，沒想到乾姑婆親妹妹林姓婦人卻被房東趕出去，房東更疑似領走補助金、拿走他們申請的熱水器等。房東女兒回應，房客也可以去申請補助，熱水器則是幫忙保管，現在都已還給對方。

林姓婦人一家租屋約10年，災後自行清理卻遭房東逐出，女婿莊姓男子說，過去長期繳租、互動正常，但洪災後房東卻態度轉變，不續租還寄來存證信函要求搬離。他說，災後一家自行清理屋內泥濘，卻被要求限期搬走，還一度被鎖在屋外不得進入，「房子都不能住了，還要收租金，實在太離譜」。

莊男指出，縣府、宮廟團體補助金都被房東領走，有兩間房子是房東的，岳母住的是其中一間，房東一家是住在別的地方，現在另一間戶籍突然變成房東女兒的名字，而且一間房裡還有3戶，補助也是變成他們拿走，岳母家不知為何未在名冊內，什麼補助都領不到，因房東女兒為戶政人員，懷疑房東女兒利用其在戶政事務所工作身分竄改戶籍資料。

更令莊男氣憤的是，原本由廠商免費提供的新熱水器，10月17日剛裝好，21日竟被房東拆走。他打電話向公司查證，對方確認申請人是自己妻子；報警後，熱水器在隔天才被歸還。他說，目前已委託律師提告，民事訴訟部分先處理租約問題，後續不排除提起刑事告訴。

莊男說，現在外租房子，6個人擠一間，岳母過去在光復市區做生意，跟員工同住，洪災把貨車、7台電冰箱、生財器具都沖走，損失將近百萬元，重建已經很累，還要處理惡房東，決定把事實公諸於眾。

房東女兒陳小姐說，補助款項房客可自行向政府申請，房東並未干涉，「他們要怎麼說我們也沒辦法阻止」。看到新聞與指控，讓高齡80多歲的父親氣到身體不適、吊點滴，「我們也是災民，不能這樣指控我們」。

針對熱水器爭議，陳小姐解釋，因房屋受損嚴重，鐵門與後門都壞了，擔心熱水器被偷，才暫時拆下保管，「當時確認是他們的當然就馬上歸還」。至於遭指控上鎖不讓對方進入，她反駁稱「根本沒有這回事，他們隨時可以進出、拿自己的東西」。