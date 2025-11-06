光復受災戶喊告領走慰助金惡意解租 房東家屬駁斥
花蓮光復洪災林姓受災戶指控，房東惡意終止租屋合約，將門窗鎖起來，還領取受災戶的慰助金，正在研議對房東提告。房東家屬駁斥稱全是不實指控，尊重房客提告自由。
65歲林姓房客在光復鄉中山路二段承租2間平房，做工作室跟自住用，每月房租新台幣1萬2000元。她說，原本有租約，因承租超過10年，基於信賴原則，每月都直接給房東現金，「從來沒有欠繳過」。
洪災發生後，林姓房客租屋處淹水，生財機具泡壞，屋內積滿淤泥，當時房東要求清理後才能續租，一家人在志工協助下清理完後，才讓她趕上不幸罹難的大姊（小沂姑婆）出殯。
林姓房客的女婿、莊姓家屬說，丈母娘好不容易把家裡整理完，準備開始重建家園，領取捐贈家電時，發現被房東的女兒領走，連民間補助款也領走，看清冊才發現房東女兒的戶籍遷進其中一間租屋門牌，丈母娘卻什麼也領不到。
莊姓家屬說，自行向家電業申請重新安裝的熱水器也被偷走，報警後才歸還，丈母娘向房東詢問補助金跟家電發放，卻被刁難沒有幫忙清理租屋處，還要求下架臉書抱怨貼文，最終雙方談判不攏，房東告知解除租約。
莊姓家屬說，上月25日房東就將大門鎖上，不讓丈母娘進入，目前也正與律師討論，對房東提告。
莊姓家屬說，政府提供修復家園35萬元還沒領取，民間團體發放的慰問金則被房東女兒領走，丈母娘是實際受災戶，卻不在清冊內。
對於租客指控，房東女兒接受媒體電話採訪表示，房客要申請補助、家電都可以自行申請，並沒有阻礙他們，卻要80多歲的爸爸承受這些不實指控跟報導，「我們也是災民，不能這樣指控我們」。
至於被指控偷走熱水器，房東女兒說，原本是擔心會被偷，最後釐清是誤會，也有跟房客解釋過，他們還是不相信，持續訴諸媒體。
房東女兒強調，沒有將大門鎖住，若房客有需要，隨時都可回去拿東西。對於房客要訴諸司法，她說「沒關係，那是他們的自由」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言