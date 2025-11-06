快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

光復受災戶喊告領走慰助金惡意解租 房東家屬駁斥

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復市區泡在水裡。本報資料照片
花蓮光復洪災林姓受災戶指控，房東惡意終止租屋合約，將門窗鎖起來，還領取受災戶的慰助金，正在研議對房東提告。房東家屬駁斥稱全是不實指控，尊重房客提告自由。

65歲林姓房客在光復鄉中山路二段承租2間平房，做工作室跟自住用，每月房租新台幣1萬2000元。她說，原本有租約，因承租超過10年，基於信賴原則，每月都直接給房東現金，「從來沒有欠繳過」。

洪災發生後，林姓房客租屋處淹水，生財機具泡壞，屋內積滿淤泥，當時房東要求清理後才能續租，一家人在志工協助下清理完後，才讓她趕上不幸罹難的大姊（小沂姑婆）出殯。

林姓房客的女婿、莊姓家屬說，丈母娘好不容易把家裡整理完，準備開始重建家園，領取捐贈家電時，發現被房東的女兒領走，連民間補助款也領走，看清冊才發現房東女兒的戶籍遷進其中一間租屋門牌，丈母娘卻什麼也領不到。

莊姓家屬說，自行向家電業申請重新安裝的熱水器也被偷走，報警後才歸還，丈母娘向房東詢問補助金跟家電發放，卻被刁難沒有幫忙清理租屋處，還要求下架臉書抱怨貼文，最終雙方談判不攏，房東告知解除租約。

莊姓家屬說，上月25日房東就將大門鎖上，不讓丈母娘進入，目前也正與律師討論，對房東提告。

莊姓家屬說，政府提供修復家園35萬元還沒領取，民間團體發放的慰問金則被房東女兒領走，丈母娘是實際受災戶，卻不在清冊內。

對於租客指控，房東女兒接受媒體電話採訪表示，房客要申請補助、家電都可以自行申請，並沒有阻礙他們，卻要80多歲的爸爸承受這些不實指控跟報導，「我們也是災民，不能這樣指控我們」。

至於被指控偷走熱水器，房東女兒說，原本是擔心會被偷，最後釐清是誤會，也有跟房客解釋過，他們還是不相信，持續訴諸媒體。

房東女兒強調，沒有將大門鎖住，若房客有需要，隨時都可回去拿東西。對於房客要訴諸司法，她說「沒關係，那是他們的自由」。

房東 房客

