影／海上搜救畫面曝光 北部海域漁船翻覆仍有3人失蹤
新北市萬里籍漁船「漁山36號」昨晚6時許在淡水河口西北方14浬處翻覆，今天上午9時許被航行經過的漁船發現並救起6人，目前仍有3人落海失蹤，海巡艦艇、空勤直升機持續搜救中。
「漁山36」昨天下午3時許由台籍王姓船長帶領1名越南、2名菲律賓、5名印尼籍漁工自野柳港出海作業，晚間6時許翻覆全員落海。海巡署第三巡防區指揮部是在今天上午9時許接獲「日日欣」漁船船長報案，立即派遣海巡艦艇馳赴搜救並通報空勤總隊。
後來由在附近作業的「鴻昌11號」漁船救起其中6名漁工，中午安全接駁至富基漁港。今天北部海象不佳，風力6至7級陣風9級、浪高2至3米，包括淡水海巡隊的10098和3598巡防艇、北部機動海巡隊新北艦、空勤總隊直升機陸續抵達現場，還有3人下落不明，目前仍在搜救中。
