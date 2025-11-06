影／海上搜救畫面曝光 北部海域漁船翻覆仍有3人失蹤

新北市萬里籍漁船「漁山36號」昨晚6時許在淡水河口西北方14浬處翻覆，今天上午9時許被航行經過的漁船發現並救起6人，目前仍有3人落海失蹤，海巡艦艇、空勤直升機持續搜救中。

「漁山36」昨天下午3時許由台籍王姓船長帶領1名越南、2名菲律賓、5名印尼籍漁工自野柳港出海作業，晚間6時許翻覆全員落海。海巡署第三巡防區指揮部是在今天上午9時許接獲「日日欣」漁船船長報案，立即派遣海巡艦艇馳赴搜救並通報空勤總隊。