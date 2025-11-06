南方澳進安宮遭竊2600萬聖物全追回 珊瑚珠碎裂啟動修復作業

宜蘭縣南方澳進安宮遭竊賊入侵洗劫媽祖身上的2600萬元珠寶、金飾等聖物，幸好12小時內全數追回，不過五鳳冠帽一顆珊瑚珠碎裂受損，廟方已啟動修復作業，請來專家研議如何處理，也將加強保全，避免再有類似情形發生。

進安宮奉祀全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」，香火鼎盛，信徒敬獻許多珊瑚珠、金飾，竟成竊賊覬覦對象，昨天凌晨遭一名穿黑衣、蒙面男撬開3樓木製氣窗侵入，將媽祖身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖等配件搜刮一空，廟方粗估損失約2600萬元。

嫌犯犯案後由友人開車接應，沿北宜公路一路往台北方向竄逃，沿路丟棄犯案用的衣物及撬棍、敲落珊瑚珠的螺絲起子等工具，再將贓物用塑膠袋裝好，藏到女友租處1樓往2樓間的氣密窗後方夾層。

蘇澳警分局、縣警局刑大組成專案小組，火速在12小時內在台北逮捕主嫌35歲陳姓男子，隨後又在台中抓到協助把風、接應的27歲陳姓男子，兩嫌訊後依加重竊盜罪送辦，失竊聖物全數追回。

廟方表示，縣警局長劉烔炫、蘇澳警分局長詹惇貿、刑警大隊長陳人嘉，今天一早特地到南方澳進安宮向「寶石珊瑚媽祖」參香，報告案件已偵破，聖物尋回的喜訊，媽祖冥冥庇佑警方迅速破案，感謝警方鍥而不捨，晝夜不歇的努力。

進安宮副主委曾太山說，這批聖物都是信徒奉獻，幸好全數找回來，不過其中一顆珊瑚媽祖五鳳冠帽上的珊瑚珠，在犯嫌敲落時碎裂受損，已請珊瑚專家評估如何修復，待修復完成，會連同其他聖物一同掛回神尊身上。