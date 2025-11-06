富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的2名船員失蹤，海巡署已派巡防艇前往搜救。
現在是捕撈大明蝦的季節，立發168號發生意外的海域是漁場，上個月基隆籍昇發財168號漁船，也在富貴角北方的這處海域捕撈大明蝦時，因為機艙起火沉沒。
立發168號漁船今天清晨5時許從八斗子漁船出海，船上除台灣胡姓船長，還有3名大陸漁工，2名印尼漁工。今午在富貴角北方23浬海域（北緯25度41分900秒、東經121度32分700秒）作業時，因船尾受損進水下沉。
在附近作業的立發368號漁船前往救援，已救起2名大陸漁工和1名印尼漁工，胡姓船長和1名大陸漁工、1名印尼漁工失蹤。海巡隊已派遣巡防艇前往救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言