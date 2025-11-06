快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的2名船員失蹤，海巡署已派巡防艇前往搜救。

現在是捕撈大明蝦的季節，立發168號發生意外的海域是漁場，上個月基隆籍昇發財168號漁船，也在富貴角北方的這處海域捕撈大明蝦時，因為機艙起火沉沒。

立發168號漁船今天清晨5時許從八斗子漁船出海，船上除台灣胡姓船長，還有3名大陸漁工，2名印尼漁工。今午在富貴角北方23浬海域（北緯25度41分900秒、東經121度32分700秒）作業時，因船尾受損進水下沉。

在附近作業的立發368號漁船前往救援，已救起2名大陸漁工和1名印尼漁工，胡姓船長和1名大陸漁工、1名印尼漁工失蹤。海巡隊已派遣巡防艇前往救援。

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的2名船員失蹤，海巡署已派巡防艇前往搜救。圖／翻攝自GoogleMap
基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的2名船員失蹤，海巡署已派巡防艇前往搜救。圖／翻攝自GoogleMap

印尼 海巡署 基隆

延伸閱讀

基隆藍營反制大罷免7人均獲緩刑 基檢提2理由決定上訴求翻盤

基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首

基隆美術館作品遭志工破壞！等待藝術家到場 思考延續創作可能性

漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

相關新聞

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地...

馬祖男酒後情緒失控尋短 南竿警機警勸阻成功挽回一命

馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控，在住家門前放聲怒吼，引起鄰居關切報警，警方到場了解時，男子竟激動...

桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險

桃園南門市場昨夜遭祝融，引發關注。桃園市消防局證實，上月中前往市場進行年度消防安檢，發現火警警報設備部分項目不符規定，限...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。