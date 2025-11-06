富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的2名船員失蹤，海巡署已派巡防艇前往搜救。

現在是捕撈大明蝦的季節，立發168號發生意外的海域是漁場，上個月基隆籍昇發財168號漁船，也在富貴角北方的這處海域捕撈大明蝦時，因為機艙起火沉沒。

立發168號漁船今天清晨5時許從八斗子漁船出海，船上除台灣胡姓船長，還有3名大陸漁工，2名印尼漁工。今午在富貴角北方23浬海域（北緯25度41分900秒、東經121度32分700秒）作業時，因船尾受損進水下沉。