快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

桃園南門市場大火受災攤商無處營業 市府將尋找臨時安置點啟動專案補助

桃園電子報／ 桃園電子報

vs251106 001
桃園市經發局副局長陳炳仲表示，針對受影響攤商，經發局會停收攤位費用，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請，經發局也會啟動專案補助。圖：經發局提供

桃園市南門市場昨晚發生大火，燒毀市場核心區域許多公、私有攤位以及部分透天店面建築。許多攤商擔心接下來無法做生意生計發生問題，桃園市經發局今（6）日召開緊急應變會議，初步擬定相關的對策，包括暫停收取攤商租金、使用費，並盡速為無法做生意的攤商尋找中繼市場用地，同時也全面啟動公有、私有市場消防安全檢查。

經發局副局長陳炳仲表示，市長張善政針對昨晚的南門市場大火，做出了三點指示，第一，市府即刻會啟動本市其他公有市場及列管的私人市場，針對消防安檢全面清查，避免有類似市場大火的情況發生。其次目前先由消防局進行火災鑑識，再委託專業結構技師進行安全鑑定，另市府也擇定幾個臨時安置的地點，也同步在評估中。

陳炳仲指出，針對受影響攤商，經發局會停收攤位費用，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請，經發局也會啟動專案補助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園南門市場大火受災攤商無處營業 市府將尋找臨時安置點啟動專案補助

延伸閱讀：

  1. 桃警攔違規車查獲失聯4年移工 菲籍女子神情慌張露餡
  2. 【有片】疑身體不適！桃園多元計程車撞毀消防栓 路邊兩車也遭殃

桃園 攤商

延伸閱讀

桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

影／桃園南門市場大火前一刻 民眾驚見閃閃火苗…急滅火畫面曝

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

相關新聞

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地...

馬祖男酒後情緒失控尋短 南竿警機警勸阻成功挽回一命

馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控，在住家門前放聲怒吼，引起鄰居關切報警，警方到場了解時，男子竟激動...

桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險

桃園南門市場昨夜遭祝融，引發關注。桃園市消防局證實，上月中前往市場進行年度消防安檢，發現火警警報設備部分項目不符規定，限...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。