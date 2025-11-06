桃園市經發局副局長陳炳仲表示，針對受影響攤商，經發局會停收攤位費用，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請，經發局也會啟動專案補助。圖：經發局提供

桃園市南門市場昨晚發生大火，燒毀市場核心區域許多公、私有攤位以及部分透天店面建築。許多攤商擔心接下來無法做生意生計發生問題，桃園市經發局今（6）日召開緊急應變會議，初步擬定相關的對策，包括暫停收取攤商租金、使用費，並盡速為無法做生意的攤商尋找中繼市場用地，同時也全面啟動公有、私有市場消防安全檢查。

經發局副局長陳炳仲表示，市長張善政針對昨晚的南門市場大火，做出了三點指示，第一，市府即刻會啟動本市其他公有市場及列管的私人市場，針對消防安檢全面清查，避免有類似市場大火的情況發生。其次目前先由消防局進行火災鑑識，再委託專業結構技師進行安全鑑定，另市府也擇定幾個臨時安置的地點，也同步在評估中。

陳炳仲指出，針對受影響攤商，經發局會停收攤位費用，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請，經發局也會啟動專案補助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園南門市場大火受災攤商無處營業 市府將尋找臨時安置點啟動專案補助