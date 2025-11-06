桃園南門市場遭祝融 林政賢籲市府原址重建
桃園南門市場昨(5)日晚間發生大火，燒毀約2/3的區域，許多攤商的生計受到影響。國民黨籍市議員林政賢呼籲市府動用第二預備金推動「南門市場原址重建」，編列「專案災害救助金」協助受災攤商度難關，並開放南門公園、市場周圍或東門市場等其他合適場地設置「臨時中繼市場」。
林政賢表示，他在議會第六次與第三次定期會中就已經多次呼籲整頓並重建南門市場。南門市場自民國40年代成立以來，已有逾60年歷史，應參考新永和市場的重建模式，盡速規劃具現代化設施的全新市場，讓南門市場重現榮光。
林政賢指出，突如其來的惡火造成市場2/3區域受損，恐難恢復營運。應立即編列專案救助金，依受損程度補助攤商，以協助其渡過停業期間的急難生計困境。
為讓受災攤販能在過渡期間維持生計，林政賢建議市府比照其他縣市災後處理案例，開放南門公園及市場周圍、抑或東門市場等其他合適場地設置「臨時中繼市場」。提供臨時攤位、租金減免及行銷宣傳等配套措施，確保攤商不致流失顧客，維繫地方經濟循環。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園南門市場遭祝融 林政賢籲市府原址重建
