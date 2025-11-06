桃園3個月2起傳統市場火警 黃瓊慧籲市府盤點消防安全
歷史悠久的桃園南門市場昨(5)日慘遭祝融，民進黨籍市議員黃瓊慧指出，繼8月中壢環東市場火警後，南門市場也發生火災，顯示傳統市場的消防與電力安全仍有隱患，市府應盤點全市市場的電線配置、消防設備與逃生動線，防範悲劇再度發生。
黃瓊慧提到，南門市場自治會將在明天災後召開第一次專案會議，她要求經發局一定要出席，聆聽攤商的實際需求，給予最實際的協助。黃瓊慧並建請經發局成立「專責窗口」，專案處理南門市場災後應變的各項事宜，包含原地原址重建藍圖、緊急中繼市場的地點及方案，並且編列專案災後救助金，依據各攤受損程度給予攤商補助，協助他們渡過眼前的難關。
黃瓊慧表示，年關將至，許多老闆因一把惡火被迫無法繼續做生意，市府應投入實際且具體的資源來協助攤商。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園3個月2起傳統市場火警 黃瓊慧籲市府盤點消防安全
