快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

桃園3個月2起傳統市場火警 黃瓊慧籲市府盤點消防安全

桃園電子報／ 桃園電子報

577258612 1268885751924235 1134039196348686387 n
歷史悠久的桃園南門市場慘遭祝融。圖：翻攝自黃瓊慧臉書

歷史悠久的桃園南門市場昨(5)日慘遭祝融，民進黨籍市議員黃瓊慧指出，繼8月中壢環東市場火警後，南門市場也發生火災，顯示傳統市場的消防與電力安全仍有隱患，市府應盤點全市市場的電線配置、消防設備與逃生動線，防範悲劇再度發生。

574674137 17927726892115428 733779854991703647 n
桃園市議員黃瓊慧關心災損情形。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

黃瓊慧提到，南門市場自治會將在明天災後召開第一次專案會議，她要求經發局一定要出席，聆聽攤商的實際需求，給予最實際的協助。黃瓊慧並建請經發局成立「專責窗口」，專案處理南門市場災後應變的各項事宜，包含原地原址重建藍圖、緊急中繼市場的地點及方案，並且編列專案災後救助金，依據各攤受損程度給予攤商補助，協助他們渡過眼前的難關。

黃瓊慧表示，年關將至，許多老闆因一把惡火被迫無法繼續做生意，市府應投入實際且具體的資源來協助攤商。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園3個月2起傳統市場火警 黃瓊慧籲市府盤點消防安全

延伸閱讀：

  1. 全國原住民族行政盃桌球賽桃園登場 吸引526選手角逐
  2. 726大罷免投票！黃瓊慧、郭昱晴桃園南門市場宣講 籲民眾投下「同意」

黃瓊慧 桃園 災後

延伸閱讀

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

逃兵藝人獲三金 郭昱晴籲道德準則應納入獎項考量

桃園成功二橋動工居民拉白布條抗議 張善政罕見動怒

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

相關新聞

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地...

馬祖男酒後情緒失控尋短 南竿警機警勸阻成功挽回一命

馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控，在住家門前放聲怒吼，引起鄰居關切報警，警方到場了解時，男子竟激動...

桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險

桃園南門市場昨夜遭祝融，引發關注。桃園市消防局證實，上月中前往市場進行年度消防安檢，發現火警警報設備部分項目不符規定，限...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。