右方一群婦人無視行人專用號誌已經轉為紅燈，仍悠閒的穿越馬路。圖：截自爆料公社

桃園市日前有網友於上午9時52分許，開車行經平鎮區廣德街192巷遇到紅燈，當綠燈準備轉入文化路時，沒想到右方卻有一群婦人無視行人專用號誌已經轉為紅燈，仍悠閒的穿越馬路，讓其只能暫停在原地苦等，網友也氣得將影片分享至臉書《爆料公社》，並怒罵「一個就算了，這是一群欸！邊走邊聊天，到底有沒有在看路啊。」

1762411697388
行人闖紅燈違規可依法處行為人500元罰鍰。圖：截自爆料公社

平鎮警分局知悉後表示，行人闖紅燈違規可依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款舉發，將處行為人500元罰鍰。

此外，桃園市警方規劃11月1日至11月30日，執行「行人交通安全大執法」專案，重點執法項目包括「不暫停禮讓行人」及「行人違規」。期望透過嚴格執法，提升駕駛人與行人的守法意識，共同建構更友善、更安全的用路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：帝王行人？平鎮婦人集體闖紅燈悠閒過街 駕駛傻眼：有沒有在看路

行人 闖紅燈 爆料公社

