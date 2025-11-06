快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

女童裝葉克膜轉院不須警車開道？國道警：尊重醫師專業判斷

桃園電子報／ 桃園電子報

hospital recovery room with beds
高雄某醫院一名女童因肺部嚴重感染，須轉院至北部的醫院治療。示意圖：截自freepik

昨(5)日晚間高雄某醫院一名女童因肺部嚴重感染，須轉院至北部的醫院治療，家屬在社群發文請國道1號的用路人遇到救護車讓道，目前女童已順利抵達醫院治療。針對女童轉院途中沒有警車開道一事，國道警察特別說明，經主治醫師專業評估，以一般救護方式轉送即可，故該院主動向警方取消相關申請。不過，國道各大隊仍有隨時留意該救護車轉送情形，以便隨時提供協助。

警方表示，女童家屬為求能安全轉院，於昨晚7時許向國道警方提出協助安全護送之需求，該局獲報後即積極協助處理，同時通知途經大隊準備派遣勤務，並與家屬及院方聯繫。後經醫院主治醫師專業評估，女童於裝置葉克膜後病況尚能穩定，建議改以一般救護方式轉送即可，無須採特殊緊急後送程序，醫院便依醫療專業判斷，主動聯繫警方取消相關申請。國道警局仍要求各大隊持續關注該案救護車轉送情形，期能適時因應各種突發狀況，必要時可立即給予適時協助。女童已於今日凌晨由救護車順利抵達北部醫院接續治療。

警方強調，警方向來秉持尊重醫療專業、積極協助民眾之立場，對於攸關生命安全之案件均迅速處理，以期圓滿達成。若經醫院評估有急迫性及必要性，為避免轉院時遇有車流量壅塞恐危及病患生命安全，警方均會應請求提供必要協助的安全護送。

國道警局長顏旺盛呼籲用路人，救護車在執行勤務時依法有「優先路權」；依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女童裝葉克膜轉院不須警車開道？國道警：尊重醫師專業判斷

延伸閱讀：

  1. 桃市圖陪你夏日暢遊書海「閱讀開箱」9大活動搶先看
  2. 民眾愛心加強救災量能！桃消獲贈火災現場勘驗車

女童 國道 救護車

延伸閱讀

柯志恩為葉克膜女童奔走 沿途獲禮讓順利轉診台大醫院

漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

高雄幼童肺部感染病危急轉台大...家長求助讓道救護車 網友集氣聲援

胸腔內科主治醫師愈來愈少 醫學會盼靠「周星馳」加持搶醫師

相關新聞

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地...

馬祖男酒後情緒失控尋短 南竿警機警勸阻成功挽回一命

馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控，在住家門前放聲怒吼，引起鄰居關切報警，警方到場了解時，男子竟激動...

桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險

桃園南門市場昨夜遭祝融，引發關注。桃園市消防局證實，上月中前往市場進行年度消防安檢，發現火警警報設備部分項目不符規定，限...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。