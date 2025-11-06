快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

聽新聞
0:00 / 0:00

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地、頭部重創，失去意識。由於當時路旁有怪手施工，並無人立即察覺，事故一度未被發現。

據了解，直到附近一家機車行住戶聞到空氣中飄出一股濃濃燒焦味，出門查看時才驚見花圃內有倒地騎士及受損機車。民眾見狀立即撥打119報案，消防局獲報後派遣救護人員趕往現場，發現傷者滿頭鮮血、四肢發白，初步判定已無呼吸心跳，研判車禍時間恐已超過30分鐘。

救護人員隨即施以CPR與電擊搶救，並在現場急救穩定後，緊急送往台東馬偕醫院急救。目前警方已封鎖現場，進行事故調查與採證，詳細肇事原因仍待釐清。呼籲用路人行車務必放慢速度、注意周遭狀況，以免發生憾事。

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地、頭部重創，失去意識，警消緊急強救送醫。圖／民眾提供
台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地、頭部重創，失去意識，警消緊急強救送醫。圖／民眾提供

台東 救護人員

延伸閱讀

補足缺口 高雄小港醫院121年升格重度級急救醫院

剛獲證照！桃消圳頂分隊黃亦豪2度救回OHCA患者 展現專業實力

疑天雨濕滑 澎湖釣客意外落海命危送醫急救

連假小琉球萬人登島 36歲男潛客不明原因溺水救上岸OHCA

相關新聞

娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在...

富貴角北方海域捕撈大明蝦又傳海難 基隆漁船半沉 3獲救3失蹤

基隆籍漁船立發168號今午在富貴角北方海域，因船身受損半沉。附近作業漁船已救起3名船員，但台灣漁民和來自中國大陸、印尼的...

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地...

馬祖男酒後情緒失控尋短 南竿警機警勸阻成功挽回一命

馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控，在住家門前放聲怒吼，引起鄰居關切報警，警方到場了解時，男子竟激動...

桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險

桃園南門市場昨夜遭祝融，引發關注。桃園市消防局證實，上月中前往市場進行年度消防安檢，發現火警警報設備部分項目不符規定，限...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。