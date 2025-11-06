聽新聞
台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救
台東市知本路二段今天下午3點多發生一起嚴重機車車禍，1名機車騎士疑似不明原因自撞路旁花圃，整輛機車衝入綠帶，騎士當場倒地、頭部重創，失去意識。由於當時路旁有怪手施工，並無人立即察覺，事故一度未被發現。
據了解，直到附近一家機車行住戶聞到空氣中飄出一股濃濃燒焦味，出門查看時才驚見花圃內有倒地騎士及受損機車。民眾見狀立即撥打119報案，消防局獲報後派遣救護人員趕往現場，發現傷者滿頭鮮血、四肢發白，初步判定已無呼吸心跳，研判車禍時間恐已超過30分鐘。
救護人員隨即施以CPR與電擊搶救，並在現場急救穩定後，緊急送往台東馬偕醫院急救。目前警方已封鎖現場，進行事故調查與採證，詳細肇事原因仍待釐清。呼籲用路人行車務必放慢速度、注意周遭狀況，以免發生憾事。
