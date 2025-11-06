馬祖男酒後情緒失控尋短 南竿警機警勸阻成功挽回一命

馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控下海尋短，所幸經連江縣警局員警多次耐心勸告，該男子最終配合警方回頭上岸，經救護車送往縣立醫院救治，目前已無大礙。記者蔡家蓁／攝影 馬祖南竿一名男子疑因家庭糾紛，心情鬱悶，飲酒後情緒失控，在住家門前放聲怒吼，引起鄰居關切報警，警方到場了解時，男子竟激動的脫去上衣，快步朝清水濕地堤防外的沙灘走去，甚至不畏狂風暗流下海前進，所幸經員警多次耐心勸告，該男子最終配合警方回頭上岸，經救護車送往縣立醫院救治，目前已無大礙。

連江縣警局表示，日前深夜接獲通報，南竿清水村一名男子疑似因家庭糾紛與子女分居，疑似酒後因心情不佳在家門前失控大吼，經南竿警察所員警獲報到場後，男子還是情緒激動、言語失序，隨即脫去上衣，快步朝清水濕地堤防外的沙灘走去，員警察覺情況不妙，立刻通報救護單位到場支援，同時不斷以柔性口吻安撫與勸導。

據了解，期間男子一度不聽勸阻、執意下海，所幸員警始終保持距離觀察並持續溝通，歷經多次勸說後，男子終於回心轉意，配合警方返回岸上，才讓員警與附近的民眾鬆了一口氣。

連江縣警局表示，「救人一命，勝造七級浮屠」，員警於勤務時發現民眾遭遇危難或需要時，能適時在第一時間發揮警察積極助人精神，及時搶救挽回民眾寶貴生命，不僅足堪員警表率，更是為善積德最佳表現，並同時呼籲民眾珍惜生命，自殺不能解決問題，給自己機會不留下遺憾。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康