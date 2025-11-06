聽新聞
桃園南門市場惡火！上月安檢探測器故障限改 消防局：私拉電線添風險
桃園南門市場昨夜遭祝融，引發關注。桃園市消防局證實，上月中前往市場進行年度消防安檢，發現火警警報設備部分項目不符規定，限期本月中完成；針對起火點和原因，火調科會全面採證，進行比對、訪查釐清，至於由內攤拉電線至外攤，確實有用電風險，未來將加強稽查。
消防局說明，地址設於桃園區南昌東街1號的南門公有零售市場是桃園市消防局列管的公共場所，建築物為地上二層的鐵皮構造，實際用途為市場，市場內設有滅火器、室內消防栓、火警警報系統、廣播、緊急發電機、標示燈及緊急照明燈等消防安全設備。
然而，在今年10月15日最新的年度消防安全檢查中，出現缺失；第一救災救護大隊部業管單位到場檢查時，發現部分消防安全設備，特別是火警警報設備中有部分火警探測器故障、還有部分回路斷線，未符合相關規定，當下依法開立限期改善通知，要求市場方面必須在11月14日前完成改善。
消防局強調，除了上月的年度檢查外，對於市場的消防安全相當重視，每年實施2次檢查，以今年2025年為例，早於農曆過年前元月間人潮眾多之際，也曾辦理過消防檢查，並趁檢查時，持續向攤商宣導注意用火用電安全。
針對目擊民眾或攤商指稱，起火點疑似鄰近文化街外攤的鮮魚攤位旁的電線燃著後，迅速往內攤裡的公有市場延燒，恐是「外攤由內攤拉電線使用」釀災，消防局回應，針對私自拉線行為，若電線配置未依照電氣安全規範設置，確實將大幅增加用電風險，成為市場內潛在危險因子。後續將配合經發局，儘速全面盤點全市所有市場的消防安全，防範類似的電線走火情形再發生。
