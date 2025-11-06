影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光
桃園南門市場為地上1層鐵皮結構建築物，昨晚9時多疑從攤位之間突然電線起火，雖有民眾發現緊急協助滅火，但火勢竄燒難以撲滅，緊急通報消防局派員滅火。火勢碰上木造建築一發不可收拾，濃煙也不斷往外飄散，市府昨晚也連夜發出空汙警訊。
歷經3個多小時灌救，火勢在今天凌晨撲滅，南門市場是桃園人重要的採買去處，乘載不少桃園人回憶，一把火幾乎毀了南門市場幾乎3分之2的營運面積，不少攤商欲哭無淚。桃園區多名民代也陸續到現場關心現況，看到市場燒成骨架，心中五味雜陳。
桃園市消防局今天也透過空拍紀錄災損情形，可看到近文化街、南昌街一帶的攤商鐵皮屋頂被燒得焦黑、塌陷、招牌焦黑，短期間幾乎無法營運。至於靠三民路與中山路一帶的攤商與外圍攤商未受到波及，部分攤商與攤販今天仍照常營運。
桃園市長張善政說，昨晚在消防隊迅速拉設封鎖線下，成功阻止火勢延燒至市場後方區域，後段攤位今早仍可正常營業，但火勢因為延燒迅速，火勢撲滅後，據統計公有市場內部共有49個攤位受到影響，加計外圍攤販，受災總數達數百攤。
市府將陸續進行火災鑑定、結構安全檢查，同時也將啟動包括主動聯繫受災攤商提供急難救助方案、全面免收一個月攤位使用費、中繼市場設置與市場消防安檢等四項措施，全力協助攤商盡速復業、降低損失。
