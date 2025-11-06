嘉義73歲女騎車變換車道 遭後方車輛撞上輾入車底斃命

嘉義縣竹崎鄉166縣道今早8時許發生死亡車禍，73歲蔡女騎機車行駛外側車道，在切入內側車道時遭後方轎車撞上，整個人捲入車底，腹部被車輪碾過，重傷送醫不治；另還波及一輛機車，69歲許男腿部多處擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，蔡女事發時騎機車於外側車道準備變換車道，後方的77歲張男駕駛轎車未能及時反應，直接撞擊蔡女，造成機車騎士被捲入車底，當場失去生命跡象；事故發生後，轎車失控偏移，撞及同向另一輛機車，導致許男膝蓋及腳掌多處擦傷，轎車駕駛未受傷。