嘉義73歲女騎車變換車道 遭後方車輛撞上輾入車底斃命

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉166縣道今早8時許發生死亡車禍，73歲蔡女騎機車行駛外側車道，在切入內側車道時遭後方轎車撞上，整個人捲入車底，腹部被車輪碾過，重傷送醫不治；另還波及一輛機車，69歲許男腿部多處擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，蔡女事發時騎機車於外側車道準備變換車道，後方的77歲張男駕駛轎車未能及時反應，直接撞擊蔡女，造成機車騎士被捲入車底，當場失去生命跡象；事故發生後，轎車失控偏移，撞及同向另一輛機車，導致許男膝蓋及腳掌多處擦傷，轎車駕駛未受傷。

嘉義縣消防局表示，竹崎鄉和平村今早發生車禍案件，救護人員獲報後趕到現場，發現蔡女腹部疑似被輪胎輾過，意識不清昏迷，到院前失去呼吸心跳，經送往竹崎灣橋榮民醫院急救仍因傷重宣告不治。警方呼籲，民眾應注意車前狀況，並留意周圍車輛再變換車道。

嘉義縣竹崎鄉73歲女子今早騎車變換車道時，遭後方車輛撞上，輾入車底當場斃命。記者黃于凡／翻攝
