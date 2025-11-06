聽新聞
口香糖袋露餡！高雄男車藏槍 竟有4顆已擊發子彈
高雄市警新興分局員警攔檢違規的轎車，發覺駕駛座下有個可疑口香糖包裝袋子，竟搜出車內藏槍彈，並有4顆已擊發過的彈殼，立即逮捕開車的林姓男子，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
警方表示，昨天清晨6時許，新興警分局五福二路派出所員警巡邏勤務時，在高雄市新興區民生一路與仁愛二街口，發現林姓男子（42歲）開車違規跨越停止線才上前攔車。
警方盤查過程中，員警發覺林男駕駛座下有個可疑口香糖包裝袋子，露出疑似槍管，要求查看，赫見袋子內藏1支槍管及4顆已擊發的子彈。
警方擴大搜索，在右前座底下再查獲1把改造手槍及7顆未擊發的子彈，立即逮捕林嫌，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，續查已擊發子彈緣由。
