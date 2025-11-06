聽新聞
獨／高雄無人平房起火 滅火後發現90歲老翁無生命跡象
高雄市田寮區一處平時無人居住的平房，今天下午1時許突竄出火勢，屋主見狀報警後消防人員在半小時內就將火勢撲滅，沒想到消防人員入內赫然發現一名老翁倒臥屋內，經查身分為90歲的何姓老翁，不明原因進入起火的倉庫發生意外，到院前無生命跡象。
據了解，這處位於田寮區和興路上起火的民宅是一處僅一層樓高的平房，面積不到8坪，平時被60歲的屋主當作雜物間、住家倉庫，卻在今天下午1時19分突然竄火，屋主發現後立刻報警，警消獲報到場後，火勢順利在下午1時50分撲滅。
不過火警後卻有一名90歲的何姓老翁被發現送醫，但屋主稱該處平時無人居住，因不明原因起火燃燒，警消將持續釐清起火原因，目前現場正待火調科進行鑑定。
