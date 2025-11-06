彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板區今天上午傳出火警，業者表示非太陽光電板起火，而是疑因老鼠啃咬電纜線短路起火。彰化縣消防局證實業者所稱的電纜線起火說法，當時由工作人員使用滅火器撲滅，消防人員未出水。

火警發生時，二林社大空拍班拍到現場照片，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽說，從照片來看，「根本不是老鼠咬的，好嗎」？

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午6時31分冒出黑煙，數公里外即可看到，彰化縣消防局接獲報案趕往搶救，8時30火勢撲滅，無人傷亡。

彰化縣消防局指出，今天上午6時31分有民眾報案，表示鹿港鎮台61線175K公里附近的海上太陽能板在冒黑煙。消防局立即出動消防車4輛、消防人員8人前往現場。

消防局表示，人車抵達現場時，由於冒煙的海上太陽能板距離陸地甚遠，只有一條維修道路可以進入，廠商又管制進入，消防局只好通知廠商派員趕到，會同消防人員進入。

消防人員表示，由於火勢不大，加上如果用水灌救，容易有觸電危險，即由廠商人員基於專業，以滅火器撲滅，消防人員未出水；依現場起火情況，應是電纜線起火而非面板起火。

設置光電板的聯合再生能源股份有限公司人員也強調，不是太陽光電板起火，而是輸送的電纜短路起火，工作人員最近發現附近有很多老鼠出沒，懷疑是老鼠啃咬造成，原因仍待進一步調查。

蔡嘉陽今天上午在臉書分享在彰濱崙尾區海堤的太陽光電板火警，他說「終於這一天來了，上個月就有人預測告訴我，會有太陽能板燒起來的可能」，後來再PO出二林社大空拍班拍到現場照片，懷疑是面板起火，「根本不是老鼠咬的」。