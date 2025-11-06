快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

聽新聞
0:00 / 0:00

彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板區今天上午傳出火警，業者表示非太陽光電板起火，而是疑因老鼠啃咬電纜線短路起火。彰化縣消防局證實業者所稱的電纜線起火說法，當時由工作人員使用滅火器撲滅，消防人員未出水。

火警發生時，二林社大空拍班拍到現場照片，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽說，從照片來看，「根本不是老鼠咬的，好嗎」？

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午6時31分冒出黑煙，數公里外即可看到，彰化縣消防局接獲報案趕往搶救，8時30火勢撲滅，無人傷亡。

彰化縣消防局指出，今天上午6時31分有民眾報案，表示鹿港鎮台61線175K公里附近的海上太陽能板在冒黑煙。消防局立即出動消防車4輛、消防人員8人前往現場。

消防局表示，人車抵達現場時，由於冒煙的海上太陽能板距離陸地甚遠，只有一條維修道路可以進入，廠商又管制進入，消防局只好通知廠商派員趕到，會同消防人員進入。

消防人員表示，由於火勢不大，加上如果用水灌救，容易有觸電危險，即由廠商人員基於專業，以滅火器撲滅，消防人員未出水；依現場起火情況，應是電纜線起火而非面板起火。

設置光電板的聯合再生能源股份有限公司人員也強調，不是太陽光電板起火，而是輸送的電纜短路起火，工作人員最近發現附近有很多老鼠出沒，懷疑是老鼠啃咬造成，原因仍待進一步調查。

蔡嘉陽今天上午在臉書分享在彰濱崙尾區海堤的太陽光電板火警，他說「終於這一天來了，上個月就有人預測告訴我，會有太陽能板燒起來的可能」，後來再PO出二林社大空拍班拍到現場照片，懷疑是面板起火，「根本不是老鼠咬的」。

蔡嘉陽說，台灣氣候高溫而且潮濕，太陽光電板在日照雨淋下，面板容易龜裂，加上受熱不均，傳導時容易發生火花而起火，建議政府在推廣綠能時要注意衍生的火災問題。

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午傳出火警，二林社區大學空拍班拍到現場照片。圖／二林社區大學空拍班提供
彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午傳出火警，二林社區大學空拍班拍到現場照片。圖／二林社區大學空拍班提供
彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午傳出火警，廠方現場人員使用滅火器滅火。圖消防局提供
彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午傳出火警，廠方現場人員使用滅火器滅火。圖消防局提供

光電板 老鼠 火災

延伸閱讀

基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首

彰濱光電板起火！他嘆「這一天終於來了」 消防局籲加強系統檢修防短路

影／彰濱海上冒濃煙 業者否認光電板起火…只是「老鼠咬電纜」

科學家突破！老鼠注入年輕免疫細胞 竟能回春又變聰明　

相關新聞

獨／高雄無人平房起火 滅火後發現90歲老翁無生命跡象

高雄市田寮區一處平時無人居住的平房，今天下午1時許突竄出火勢，屋主見狀報警後消防人員在半小時內就將火勢撲滅，沒想到消防人...

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

北部海域約淡水河口西北方、台北港外海離岸14浬處，今天上午9時許傳出萬里籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆事故，包括63歲王姓...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

嘉義73歲女騎車變換車道 遭後方車輛撞上輾入車底斃命

嘉義縣竹崎鄉166縣道今早8時許發生死亡車禍，73歲蔡女騎機車行駛外側車道，在切入內側車道時遭後方轎車撞上，整個人捲入車...

口香糖袋露餡！高雄男車藏槍 竟有4顆已擊發子彈

高雄市警新興分局員警攔檢違規的轎車，發覺駕駛座下有個可疑口香糖包裝袋子，竟搜出車內藏槍彈，並有4顆已擊發過的彈殼，立即逮...

彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板區今天上午傳出火警，業者表示非太陽光電板起火，而是疑因老鼠啃咬電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。