影／桃園南門市場大火前一刻 民眾驚見閃閃火苗…急滅火畫面曝
桃園南門市場昨夜遭遇祝融，燒毀三分之二近千坪的區域，疑似起火點對街商家提供2段監視器，顯示事發前一刻，對街有幾名男子驚見打烊攤位旁似乎閃著火花，然後竄出零星火苗，多人拿起滅火器、提水桶企圖滅火未果，短時間內，小火苗沿著線路朝市場內延燒，最終一發不可收拾。
根據斜對面商家的監視影片顯示，有幾名壯漢站在路旁聊天，期間有人瞄到對角的攤位間，似乎有著一閃一閃的亮光，原本不以為意，直到有些火焰燃燒的拍拍拍聲響，這群人趕緊拿起滅火器、提著裝水的水桶跑向對面攤位。
對門另家商店的監視影片，畫面中則有2名分別為白衣和黑衣男子，跑到攤位旁的巷道，白衣男不時拿起滅火器，對準攤位之間的上方，疑似竄出火花的起火線路多次噴灑，顯然效果不彰，逐漸燃起的火焰甚至將原本昏暗的攤位照亮，從倒影中還可見火舌不斷竄燒，協助救火的男子則不見蹤影。
