媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

影／桃園南門市場大火前一刻 民眾驚見閃閃火苗…急滅火畫面曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園南門市場昨夜遭遇祝融，燒毀三分之二近千坪的區域，疑似起火點對街商家提供2段監視器，顯示事發前一刻，對街有幾名男子驚見打烊攤位旁似乎閃著火花，然後竄出零星火苗，多人拿起滅火器、提水桶企圖滅火未果，短時間內，小火苗沿著線路朝市場內延燒，最終一發不可收拾。

根據斜對面商家的監視影片顯示，有幾名壯漢站在路旁聊天，期間有人瞄到對角的攤位間，似乎有著一閃一閃的亮光，原本不以為意，直到有些火焰燃燒的拍拍拍聲響，這群人趕緊拿起滅火器、提著裝水的水桶跑向對面攤位。

對門另家商店的監視影片，畫面中則有2名分別為白衣和黑衣男子，跑到攤位旁的巷道，白衣男不時拿起滅火器，對準攤位之間的上方，疑似竄出火花的起火線路多次噴灑，顯然效果不彰，逐漸燃起的火焰甚至將原本昏暗的攤位照亮，從倒影中還可見火舌不斷竄燒，協助救火的男子則不見蹤影。

疑似起火攤位的對街商家拍下，火災發生前，幾個男子站在路旁抽菸聊天，突然發現打烊攤位竟有亮光，然後發現是火苗時，立刻拿著滅火器、提著水桶前往救援，不過未能成功。記者陳恩惠／翻攝
監視器 桃園 火災

延伸閱讀

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

10月消安工程才驗收…桃園南門市場大火毀40攤 自治會：盼原地重建

桃園南門市場大火鐵捲門成阻礙 一攤攤鋸開…救出受困83歲翁

相關新聞

獨／高雄無人平房起火 滅火後發現90歲老翁無生命跡象

高雄市田寮區一處平時無人居住的平房，今天下午1時許突竄出火勢，屋主見狀報警後消防人員在半小時內就將火勢撲滅，沒想到消防人...

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

北部海域約淡水河口西北方、台北港外海離岸14浬處，今天上午9時許傳出萬里籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆事故，包括63歲王姓...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

嘉義73歲女騎車變換車道 遭後方車輛撞上輾入車底斃命

嘉義縣竹崎鄉166縣道今早8時許發生死亡車禍，73歲蔡女騎機車行駛外側車道，在切入內側車道時遭後方轎車撞上，整個人捲入車...

口香糖袋露餡！高雄男車藏槍 竟有4顆已擊發子彈

高雄市警新興分局員警攔檢違規的轎車，發覺駕駛座下有個可疑口香糖包裝袋子，竟搜出車內藏槍彈，並有4顆已擊發過的彈殼，立即逮...

彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板區今天上午傳出火警，業者表示非太陽光電板起火，而是疑因老鼠啃咬電...

