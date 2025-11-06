聽新聞
基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首
基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑店存放在地下室冷氣機台今天近午起火燃燒，冒出大量黑煙。消防人員到場發現地下室全是火煙，難以進入，動用排煙車抽出黑煙，再進入灌救，檢查火場確認無人傷亡。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時44分接獲報案，暖暖區源遠路152巷內一處社區的地下室發生火災，共調派14車23人前往搶救。
消防人員到達現場，確認火場為地上7層、地下1層建築物的地下室，初步查訪無人受困。由於地下室僅有一處出入口，且已滿布濃煙，出動排煙車排除地下室部分火煙，消防員再進入滅火。
消防人員在中午12時14分控制火勢，無人傷亡，樓上住戶沒有安全疑慮，不用疏散。消防局初步調查是存放在地下室的冷氣機台起火，將進一步採證鑑識，調查起火原因。
