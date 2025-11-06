快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑店存放在地下室冷氣機台今天近午起火燃燒，冒出大量黑煙。消防人員到場發現地下室全是火煙，難以進入，動用排煙車抽出黑煙，再進入灌救，檢查火場確認無人傷亡。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時44分接獲報案，暖暖區源遠路152巷內一處社區的地下室發生火災，共調派14車23人前往搶救。

消防人員到達現場，確認火場為地上7層、地下1層建築物的地下室，初步查訪無人受困。由於地下室僅有一處出入口，且已滿布濃煙，出動排煙車排除地下室部分火煙，消防員再進入滅火。

消防人員在中午12時14分控制火勢，無人傷亡，樓上住戶沒有安全疑慮，不用疏散。消防局初步調查是存放在地下室的冷氣機台起火，將進一步採證鑑識，調查起火原因。

基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑存放在地下室冷氣機台今午起火燃燒，消防局動用排煙車抽出黑煙，再進入滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑存放在地下室冷氣機台今午起火燃燒，消防局動用排煙車抽出黑煙，再進入滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑存放在地下室冷氣機台今午起火燃燒，消防局動用排煙車抽出黑煙，再進入滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑存放在地下室冷氣機台今午起火燃燒，消防局動用排煙車抽出黑煙，再進入滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑存放在地下室冷氣機台今午起火燃燒，消防局動用排煙車抽出黑煙，再進入滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處7層樓建物的社區，疑存放在地下室冷氣機台今午起火燃燒，消防局動用排煙車抽出黑煙，再進入滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

消防人員 冷氣 火災

延伸閱讀

彰濱光電板起火！他嘆「這一天終於來了」 消防局籲加強系統檢修防短路

基隆美術館作品遭志工破壞！等待藝術家到場 思考延續創作可能性

嘉市府北棟大樓臨時停車場封閉退場 陽明醫院新大樓地下停車場開放

花蓮垃圾場今年已發生11起火警 消防局點名2大元凶

相關新聞

獨／高雄無人平房起火 滅火後發現90歲老翁無生命跡象

高雄市田寮區一處平時無人居住的平房，今天下午1時許突竄出火勢，屋主見狀報警後消防人員在半小時內就將火勢撲滅，沒想到消防人...

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

北部海域約淡水河口西北方、台北港外海離岸14浬處，今天上午9時許傳出萬里籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆事故，包括63歲王姓...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

嘉義73歲女騎車變換車道 遭後方車輛撞上輾入車底斃命

嘉義縣竹崎鄉166縣道今早8時許發生死亡車禍，73歲蔡女騎機車行駛外側車道，在切入內側車道時遭後方轎車撞上，整個人捲入車...

口香糖袋露餡！高雄男車藏槍 竟有4顆已擊發子彈

高雄市警新興分局員警攔檢違規的轎車，發覺駕駛座下有個可疑口香糖包裝袋子，竟搜出車內藏槍彈，並有4顆已擊發過的彈殼，立即逮...

彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板區今天上午傳出火警，業者表示非太陽光電板起火，而是疑因老鼠啃咬電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。