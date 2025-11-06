影／台南南門路機車追撞3車2人受傷 民眾曝搶救現場「揪感心 」

19歲蕭姓男子昨晚6時許騎乘車沿台南中西區南門路北往南行駛，與同向直行58歲莊姓機車騎士碰撞後，再擦撞停在路旁轎車，導致3輛車受損，2位機車騎士受傷送醫治療，幸無生命危險。目擊民眾在社群上發文稱迄今雖心神不寧，指眾人分工報警、指揮交通，搶救傷者現場讓他很感動。

這位好心目擊者指，晚上因為有事，行經南門路停等紅綠燈的時候，他看著前方載著瓦斯桶的大哥，心裡想著「他東西遮到車牌了耶？」綠燈之後也慢慢的騎在大哥的後面，突然間一個巨大而且強烈的碰撞聲響起，然後是重物在地板摩擦的刺耳聲音。

他形容，一切都在那電光火石之間，只是眨眼的瞬間，「我只看見有一個戴著安全帽的男人飛出去、重擊路旁車子輪胎後的那個晃動，然後一動也不動…」，現場安靜了幾秒，他立刻把車停下熄火，掏出手機顫顫巍巍的想要撥打110。他當下撥打110之舉，也讓傷者獲得即時救護。

然而，車禍發生後，救護車據報後立即趕往現場，目擊者表示，有位大哥立刻指揮騎車的大家讓出空間，現場很多人大家有志一同的讓出位置，但也一直確保後方來車不會影響到車禍現場，「我好害怕，也很感動」。他說，大家看到發生事情的時候，真的是立刻圍過來、各自付出心力，當下包括他報警、叫救護車的可能就超過4通電話。

台南市警二分局交通分隊小隊長謝進雄說，昨晚6時許，蕭男騎乘機車沿中西區南門路北往南行駛，與同向直行騎乘機車58歲莊男發生碰撞後，再擦撞停於路旁的轎車，導致3輛車受損，2位機車騎士受傷送醫診治，無生命危險。