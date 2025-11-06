快訊

影／台南南門路機車追撞3車2人受傷 民眾曝搶救現場「揪感心 」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

19歲蕭姓男子昨晚6時許騎乘車沿台南中西區南門路北往南行駛，與同向直行58歲莊姓機車騎士碰撞後，再擦撞停在路旁轎車，導致3輛車受損，2位機車騎士受傷送醫治療，幸無生命危險。目擊民眾在社群上發文稱迄今雖心神不寧，指眾人分工報警、指揮交通，搶救傷者現場讓他很感動。

這位好心目擊者指，晚上因為有事，行經南門路停等紅綠燈的時候，他看著前方載著瓦斯桶的大哥，心裡想著「他東西遮到車牌了耶？」綠燈之後也慢慢的騎在大哥的後面，突然間一個巨大而且強烈的碰撞聲響起，然後是重物在地板摩擦的刺耳聲音。

他形容，一切都在那電光火石之間，只是眨眼的瞬間，「我只看見有一個戴著安全帽的男人飛出去、重擊路旁車子輪胎後的那個晃動，然後一動也不動…」，現場安靜了幾秒，他立刻把車停下熄火，掏出手機顫顫巍巍的想要撥打110。他當下撥打110之舉，也讓傷者獲得即時救護。

然而，車禍發生後，救護車據報後立即趕往現場，目擊者表示，有位大哥立刻指揮騎車的大家讓出空間，現場很多人大家有志一同的讓出位置，但也一直確保後方來車不會影響到車禍現場，「我好害怕，也很感動」。他說，大家看到發生事情的時候，真的是立刻圍過來、各自付出心力，當下包括他報警、叫救護車的可能就超過4通電話。

台南市警二分局交通分隊小隊長謝進雄說，昨晚6時許，蕭男騎乘機車沿中西區南門路北往南行駛，與同向直行騎乘機車58歲莊男發生碰撞後，再擦撞停於路旁的轎車，導致3輛車受損，2位機車騎士受傷送醫診治，無生命危險。

警方調查，雙方駕駛經酒測沒有飲酒情形，至於詳細肇事原因，警方指出，尚待調查釐清中。

民眾表示，有位大哥立刻指揮騎車的大家讓出空間，現場很多人大家有志一同的讓出位置，但也一直確保後方來車不會影響到車禍現場。圖／讀者提供
民眾表示，有位大哥立刻指揮騎車的大家讓出空間，現場很多人大家有志一同的讓出位置，但也一直確保後方來車不會影響到車禍現場。圖／讀者提供
蕭姓男子昨晚6時許騎乘車沿台南中西區南門路北往南行駛，與同向直行莊姓機車騎士碰撞後，再擦撞停在路旁轎車，導致3輛車受損，2位機車騎士受傷送醫。圖／讀者提供
蕭姓男子昨晚6時許騎乘車沿台南中西區南門路北往南行駛，與同向直行莊姓機車騎士碰撞後，再擦撞停在路旁轎車，導致3輛車受損，2位機車騎士受傷送醫。圖／讀者提供
警方調查，雙方駕駛經酒測沒有飲酒情形，至於詳細肇事原因，尚待調查釐清中。圖／讀者提供
警方調查，雙方駕駛經酒測沒有飲酒情形，至於詳細肇事原因，尚待調查釐清中。圖／讀者提供

機車騎士 台南 車禍

相關新聞

獨／高雄無人平房起火 滅火後發現90歲老翁無生命跡象

高雄市田寮區一處平時無人居住的平房，今天下午1時許突竄出火勢，屋主見狀報警後消防人員在半小時內就將火勢撲滅，沒想到消防人...

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

北部海域約淡水河口西北方、台北港外海離岸14浬處，今天上午9時許傳出萬里籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆事故，包括63歲王姓...

影／60年歷史桃園南門市場惡火吞噬毀攤商 最新空拍畫面曝光

桃園市知名有60年歷史的南門市場昨晚惡火，不時傳出爆炸聲響，火勢歷時3個多小時撲滅，估計有3分之2攤商範圍被燒毀，消防局...

嘉義73歲女騎車變換車道 遭後方車輛撞上輾入車底斃命

嘉義縣竹崎鄉166縣道今早8時許發生死亡車禍，73歲蔡女騎機車行駛外側車道，在切入內側車道時遭後方轎車撞上，整個人捲入車...

口香糖袋露餡！高雄男車藏槍 竟有4顆已擊發子彈

高雄市警新興分局員警攔檢違規的轎車，發覺駕駛座下有個可疑口香糖包裝袋子，竟搜出車內藏槍彈，並有4顆已擊發過的彈殼，立即逮...

彰濱海上光電板火警…老鼠咬電纜？彰化縣消防局證實：業者自滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板區今天上午傳出火警，業者表示非太陽光電板起火，而是疑因老鼠啃咬電...

