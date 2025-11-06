彰濱光電板起火！他嘆「這一天終於來了」 消防局籲加強系統檢修防短路

彰化縣彰濱工業區鹿港崙尾區海堤附近今天早上傳出海上太陽能板火警，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽在臉書說：「終於這一天來了」。彰化縣消防局指出，彰化縣最近3年已發生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等。

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽今天上午在臉書分享在彰濱崙尾區海堤的太陽光電板火警，他說：「終於這一天來了，上個月就有人預測告訴我，會有太陽能板燒起來的可能」，不過，蔡嘉陽並未說明原因。

今早發生的彰濱工業區鹿港崙尾區海堤附近今天早上傳出海上太陽能板火警，不過，業者否認是光電板起火，懷疑是老鼠啃咬輸送電力的電纜造成短路，但確切原因仍待調查。

彰化縣消防局指出，太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，種電風氣格外興盛，根據台電統計，彰化縣太陽光電裝置容量已突破200萬瓩，居全國第二，但近3年來，連同今天上午彰濱這件太陽光電板火警，彰化縣已發生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等。

消防局表示，為降低太陽光電火警的風險，提醒太陽光電系統設置者，應慎選合格安裝業者以確保施工品質與安全，選用的太陽能板模組產品應具備（國際電工委員會）性能與安全標準驗證 ，並定期檢查與維護太陽光電系統場所環境及設備狀況，

及預留搶救、逃生空間，如不幸發生火災，應立即打119及聯絡維運廠商，清楚告知起火地點及狀況，同時要遠離構造物，避免觸電。