流浪幼貓寒夜鑽引擎室求溫暖…暖警趴地救出 圍觀路人爆掌聲

新北市有人日前晚間行經板橋區中正路時，聽到細微貓叫聲從路邊停放轎車內傳出，擔心貓受困太久會受傷立即報警。板橋警到場立即聯繫車主開啟引擎蓋，經搜尋引擎室確認小貓位置後，經多次嘗試順利地將幼貓救出，現場民眾也不禁開心歡呼。

板橋分局指出，3日晚間10時許接獲民眾報案，板橋區中正路1巷全聯福利中心前停車格轎車不斷傳出貓叫聲，因夜間氣溫驟降擔心貓會有危險立即報警。板橋派出所警員陳汰龍、王政元與呂尚庭獲報趕抵現場查看，果然聽到持續的貓叫聲但卻逐漸微弱。警員與民眾經近1小時搜尋，確認貓叫聲自引擎室內傳出，立即聯繫車主並說明狀況，車主聞訊也趕來開啟引擎蓋。

警員陳汰龍擔心貓長時間受困會受傷，立即趴伏在冰柏油路面上，用手電筒仔細搜尋引擎蓋周邊角落，動作也十分輕柔就怕驚嚇到小貓。在確認小貓位置後，警員陳汰龍小心翼翼的徒手在引擎室縫隙中摸抓，經多次嘗試終於成功將幼貓抱出。當小貓安全脫困的那一刻，現場圍觀民眾也爆出一陣掌聲與歡呼。

現場多名民眾紛紛伸出援手，買來貓罐頭與肉泥條為幼貓充飢，還有人準備紙箱與毛毯，讓小貓能暫時取暖休息，其中還有民眾主動表示願意收編幼貓，讓寒夜裡充滿了暖意。