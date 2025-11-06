樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

快訊

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市樹林區柑園街一段347號，1層樓鐵皮屋冒出火煙。圖／新北市消防局提供
今天上午10時59分新北市樹林區柑園街一段一處鐵皮工廠火災，無人受困，警消緊急疏散周邊國小師生，新北市府經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括三峽區、樹林區、鶯歌區提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

消防局於上午10時59分據報，樹林區柑園街一段1層樓鐵皮屋工廠冒出火煙，無人員受困，出動人車前往搶救，到達現場，發現面積約500多平方公尺的工廠及約800多平方公尺倉庫全面燃燒，布線搶救。

空氣中濃煙嗆鼻，鄰近國小全校師生約500餘人暫時疏散學校大禮堂，待12點09分火勢控制，12點35分火勢撲滅，目前殘火處理。全校師生前往至萬坪公園，為了免受火警空汙影響，國小下午決定停課，就地放學。

今天上午10時59分新北市樹林區柑園街一段一處鐵皮工廠火災，無人受困，警消緊急疏散周邊國小師生，新北市府經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括三峽區、樹林區、鶯歌區提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

