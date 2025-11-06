影／彰濱海上冒濃煙 業者否認光電板起火…只是「老鼠咬電纜」

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近海上太陽能板區今天上午冒出黑煙，據所屬的聯合再生能源股份有限公司人員表示，不是太陽光電板起火，而是輸送的電纜短路起火，工作人員最近發現附近有很多老鼠出沒，懷疑是老鼠啃咬造成，原因仍待進一步調查。

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽博士今天上午在臉書分享在彰濱崙尾區海堤的太陽光電板火警，他說：「終於這一天來了，上個月就有人預測告訴我，會有太陽能板燒起來的可能」。他說，台灣氣候高溫而且潮濕，太陽光電板在日照雨淋下，面板容易龜裂，加上受熱不均，傳導時容易發生火花而起火，建議政府在推廣綠能時要注意衍生的火災問題。

此處海上光電板是聯合再生能源股份有限公司所有，公司人員強調，不是太陽光電板起火，而是輸送的電纜短路起火，但仍須做進一步調查釐清，由於有員工反映，指附近最近有很多老鼠出沒，懷疑是是老鼠啃咬造成。