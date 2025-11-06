7旬新莊失智婦走失6天到北投 警一度查無身分…調閱監視器助返家

新北市新莊區75歲李姓老婦失蹤6日，獨自迷途至台北市北投區，深夜站在超商前神情恍惚、滿身疲憊，北投分局石牌派出所員警恰巧巡邏經過察覺異狀，主動上前關心，認定她疑似失智帶回派出所安置，經多方查證比對終於確認身分，協助她平安返家。

北投分局指出，石牌派出所員警馬煜崴、廖于舜日前凌晨2時30分許在毛毛細雨中巡邏，行經轄內一處超商，發現一名老婦佇立門口喃喃自語、神情恍惚，兩人主動上前詢問，發現老婦語意混亂、身上散發異味，疑似已多日未進食與盥洗，研判可能為失蹤人口，立即將她帶回派出所。

返所後，所內警員陳紀甯協助透過警政系統逐一比對失蹤資料，歷經多次嘗試仍無所獲，眾人不放棄，持續抽絲剝繭，並調閱監視器畫面交叉比對，終於確認老婦身分，警方隨即聯繫其家屬到場，原來李姓老婦已失蹤整整6天，家屬苦尋多時音訊全無。

李婦女兒趕抵派出所見母親安然無恙，情緒激動落淚，頻頻向警方致謝，感嘆「真是上天保佑，也多虧警方幫忙」。

北投警方呼籲，家中若有失智長者或需照護者，外出時應隨身佩戴可辨識身分的物品或定位裝置，以利在意外走失時能盡速聯繫家屬，避免發生危險。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線