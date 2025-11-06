台中大雅工廠火警傳空汙 環保局長：可處10萬到500萬元罰鍰

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中即時報導

台中市大雅區一間工廠昨晚火警，濃煙和刺鼻味道飄散到台中市區，台中市環保局長陳宏益今天表示，目前初步判斷違反空汙法第32條，可處業者10萬元到500萬元罰鍰。

大雅區昌平路昨晚工廠火警，台中市消防局派人車到場搶救，昨晚11點多撲滅，無人員傷亡，台中市環保局緊急發布警報，提醒在工廠附近的地區民眾注意關閉門窗，避免吸入刺鼻味道。

環保局長陳宏益今天說，昨晚在大雅區昌平路，一間做粉體塗裝的工廠發生火災，環保局派員趕到現場採樣，也在臉書發出圖卡，請下風處民眾特別注意防範；目前初步判斷違反空汙法第32條，可處10萬元到500萬元罰鍰。

陳宏益指出，據環保局了解，廠商初步承認是設備操作不當導致火災，還是要等到消防局的火災調查報告出爐，才能知道確切原因；昨晚大部分民眾聞到燒塑膠的異味，環保局會進一步分析採樣結果，看是否須要做出其他處分。

台中市環保局長陳宏益今天表示，昨晚在大雅區工廠火災，環保局派員趕到現場採樣，也在臉書發出圖卡，請下風處民眾特別注意防範。圖／台中市環保局提供
台中市環保局長陳宏益今天表示，昨晚在大雅區工廠火災，目前初步判斷違反空汙法第32條，可處10萬元到500萬元罰鍰。記者陳敬丰／攝影
