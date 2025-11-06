柯志恩「喬」警車開道護送救人 國道警拒絕：沒醫院開立證明

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄即時報導

高雄義大醫院一名女童因肺部感染插管還需靠葉克膜治療，必須北上轉院台大醫院，家屬在網路求援盼高速公路車輛讓道，立委柯志恩得知後立即伸援手協助，與國道警方溝通，「喬警車」護送開道，不過國道警方以沒有醫院開立證明為由拒絕，所幸後續沿途大貨車「學長們」通報下一路禮讓，北高僅花3小時就抵達。

國道警方指出，申請警車開道需要提前申請，同時因沒有醫院開立的緊急需求證明，因此無法依照規定警車協助開道，而依照規定，若需要警車開道護送，都必須要有消防救護或醫療單位的證明，才能認定有需要警方介入、緊急開道的需求。

對此，協助與國道警方溝通聯繫的柯志恩，其辦公室今天上午低調回應，因考量家屬病患隱私，昨天相關協助事宜，後續不再多做說明。

據了解，葉克膜女童家屬昨天在threads上求助，指出因小朋友需要轉院，必須從高雄義大醫院轉院到台大醫院，路程約3到4小時，希望國道一號沿路用路人，若看到救護車務必禮讓。

立委柯志恩獲知後，立即請助理與家屬聯繫，並協助家屬向國道警方爭取開道救人，但因沒有緊急證明，而遭到拒絕。

不過救護車仍在昨晚9時30分左右出發，沿途靠著大貨車、聯結車社群禮讓救護車，民眾串連自發開道，竟然讓義大到台大醫院333公里的路程，在短短3小時，今天凌晨12時許就順利抵達，讓家屬十分感謝沿途的大車司機及柯志恩團隊的幫忙。

立委柯志恩。本報資料照
立委柯志恩。本報資料照

國道 台大醫院 柯志恩

