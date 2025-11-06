桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」
桃園南門市場昨夜大火，數十個攤位損毀，攤商生計受阻。議員凌濤表示，已要求市府啟動跨局處災後重建會議，針對補貼補償、中繼市場設立及原址重建提出解決方案，並建議參考台北南門市場重建案例，讓桃園南門市場成為北台灣最重要的觀光經濟市場。
議員凌濤表示，南門市場是全桃園最有人情味的市場，大家對市場裡米粉湯、香腸攤都非常熟悉，他聽到很多攤商反映，有人在前天才進了百萬元漁獲，如今損失慘重，也有民眾表示很希望在非洲豬瘟管制解禁後重新開始生意，恢復市場榮景，沒想到就發生不幸意外，建議經發局應變會議不只要討論未來重建的補貼，針對現有的財損也要一併納入討論，「從優、從速回應桃園市民。」
凌濤說，台北南門市場也曾面臨老市場再生，更新後成為熱門觀光景點，現在是最現代化的老市場；在整個中繼與重建過程中，市府應參考台北南門市場的案例來重建，甚至讓未來桃園的南門市場可以超越台北，無論是在綠建築或環境友善部分，都能夠以最現代的場域，回復最傳統的老味道，成為桃園乃至於北台灣最重要的觀光跟經濟市場。
