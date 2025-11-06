快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市南門市場昨晚大火，燒掉市場核心區大半公有、私人攤位，部分店家透天建築也受損，市政府經發局等局處今天上午召開應變會議，中午會議還未結束，初步擬定對策包括暫停收租金、使用費，盡速為沒辦法做生意的攤販，尋找中繼市場用地，同時全面啟動公有、民有市場消防安全檢查，長遠方向為變更都市計畫改建市場，加強商業功能。

經發局副局長陳炳仲說明，會議也做成決議，如果攤販生活經濟有困難，會協助向區公所申請救助，另外也會研議是否啟動專案補貼，補貼的內容還有方法還要再討論。公有南門市場自治會長鄭秀美強調，市場公有地有118個攤位，初步統計有49個攤位完全沒辦法做生意，大家都希望市政府能協助能清理、整修以後，繼續在原來的位置做生意，因為要找中繼場地給他們擺攤緩不濟急，附近應該沒有適合的公有空地可以給攤販們營業。

陳炳仲表示，自治會和攤販的意見會議中也有討論，目前就是要配合消防局火調，接著會請結構技師公會到現場勘查，了解是不是能補強後繼續使用，市政府必須確保火災過後，如果攤販繼續在原地營業，一定要安全無虞。至於中繼場地會選在哪裡，市政府會找出幾個合適的地點進一步評估。

消防局火調人員上午到市場調查火警原因。記者鄭國樑／攝影
消防局火調人員上午到市場調查火警原因。記者鄭國樑／攝影
桃園南門市場大火，燒毀大半攤位（右），圖為市場文化街，左邊是集合式住家、店面。記者鄭國樑／攝影
桃園南門市場大火，燒毀大半攤位（右），圖為市場文化街，左邊是集合式住家、店面。記者鄭國樑／攝影
南門市場在南華街這邊未受火災影響。記者鄭國樑／攝影
南門市場在南華街這邊未受火災影響。記者鄭國樑／攝影
市政府上午邀集相關單位研商南門市場大火後續對策。圖／經發局提供
市政府上午邀集相關單位研商南門市場大火後續對策。圖／經發局提供

中繼市場 都市計畫

延伸閱讀

10月消安工程才驗收…桃園南門市場大火毀40攤 自治會：盼原地重建

桃園南門市場大火鐵捲門成阻礙 一攤攤鋸開…救出受困83歲翁

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

相關新聞

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

桃園南門市場昨深夜大火，獲悉趕到的攤商焦急守候，看著生計逐漸遭烈焰吞噬，有不少攤販忍不住哭了，因著豬瘟改賣薑母鴨又遭遇祝...

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

桃園南門市場昨夜大火，數十個攤位損毀，攤商生計受阻。議員凌濤表示，已要求市府啟動跨局處災後重建會議，針對補貼補償、中繼市...

桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

桃園市南門市場昨晚大火，燒掉市場核心區大半公有、私人攤位，部分店家透天建築也受損，市政府經發局等局處今天上午召開應變會議...

影／彰濱海上光電板起火竄黑煙 消防局花2小時撲滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午6時31分冒出黑煙，數公里外即可看到，彰化縣消防局接獲...

變換車道未禮讓直行車釀禍 高雄小黃煞不住…「騎上」轎車

高雄市左營區昨晚發生計程車與轎車車禍，林姓男子開計程車直行，疑因右方轎車變換車道，煞不住「騎上」轎車引擎蓋，幸未造成傷亡...

10月消安工程才驗收…桃園南門市場大火毀40攤 自治會：盼原地重建

桃園南門市場昨夜發生大火，造成市場內外攤商嚴重損失。自治會統計，公有市場部分約有40個攤位受到波及，其中全毀攤位達30多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。