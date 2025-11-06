桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

桃園市南門市場昨晚大火，燒掉市場核心區大半公有、私人攤位，部分店家透天建築也受損，市政府經發局等局處今天上午召開應變會議，中午會議還未結束，初步擬定對策包括暫停收租金、使用費，盡速為沒辦法做生意的攤販，尋找中繼市場用地，同時全面啟動公有、民有市場消防安全檢查，長遠方向為變更都市計畫改建市場，加強商業功能。

經發局副局長陳炳仲說明，會議也做成決議，如果攤販生活經濟有困難，會協助向區公所申請救助，另外也會研議是否啟動專案補貼，補貼的內容還有方法還要再討論。公有南門市場自治會長鄭秀美強調，市場公有地有118個攤位，初步統計有49個攤位完全沒辦法做生意，大家都希望市政府能協助能清理、整修以後，繼續在原來的位置做生意，因為要找中繼場地給他們擺攤緩不濟急，附近應該沒有適合的公有空地可以給攤販們營業。