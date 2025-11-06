10月消安工程才驗收…桃園南門市場大火毀40攤 自治會：盼原地重建

桃園南門市場昨夜發生大火，造成市場內外攤商嚴重損失。自治會統計，公有市場部分約有40個攤位受到波及，其中全毀攤位達30多攤，攤商損失慘重。自治會呼籲政府協助儘速復原，讓攤商早日恢復營業。

南門市場今早仍飄散濃厚燒焦味，自治會長鄭秀美表示，昨晚火勢從外圍民營攤位開始燃燒，由於風勢強勁，火勢延燒至公有市場範圍，總計影響約40個攤位，其中全毀攤位約30多攤，其餘半毀。她指出，公有市場總共有128個攤位，在今年10月才剛完成消防安全工程驗收，消防設備完善，並正參與經濟部美化專案，沒想到遭遇此次意外。

鄭秀美表示，南門市場已有60多年歷史，公有市場部分一直持續保養維護，包括防震、消防安全工程及屋頂抓漏等工程都配合政府政策執行，火災中也有許多知名攤商受損。她說，有攤商希望能在原地盡速整理復原，不希望另覓中繼市場，「如果再找中繼市場，時間會拉很長，在原地整理的話，時限會比較短，大家比較安心。」

自治會成員李先生表示，受影響範圍包括南門市場公有部分約30多攤，加上鄰近一排攤商，合計約50家攤商無法營業，全面斷水斷電。他的攤位損失包括肉品加工機械、冰箱等生財器具，以及昨日才進貨的高檔牛小排等肉品，「但錢再賺就有，主要是能讓我們盡快營業，沒辦法營業的話，日常生活開銷壓力很大。」