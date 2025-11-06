快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

10月消安工程才驗收…桃園南門市場大火毀40攤 自治會：盼原地重建

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園南門市場昨夜發生大火，造成市場內外攤商嚴重損失。自治會統計，公有市場部分約有40個攤位受到波及，其中全毀攤位達30多攤，攤商損失慘重。自治會呼籲政府協助儘速復原，讓攤商早日恢復營業。

南門市場今早仍飄散濃厚燒焦味，自治會長鄭秀美表示，昨晚火勢從外圍民營攤位開始燃燒，由於風勢強勁，火勢延燒至公有市場範圍，總計影響約40個攤位，其中全毀攤位約30多攤，其餘半毀。她指出，公有市場總共有128個攤位，在今年10月才剛完成消防安全工程驗收，消防設備完善，並正參與經濟部美化專案，沒想到遭遇此次意外。

鄭秀美表示，南門市場已有60多年歷史，公有市場部分一直持續保養維護，包括防震、消防安全工程及屋頂抓漏等工程都配合政府政策執行，火災中也有許多知名攤商受損。她說，有攤商希望能在原地盡速整理復原，不希望另覓中繼市場，「如果再找中繼市場，時間會拉很長，在原地整理的話，時限會比較短，大家比較安心。」

自治會成員李先生表示，受影響範圍包括南門市場公有部分約30多攤，加上鄰近一排攤商，合計約50家攤商無法營業，全面斷水斷電。他的攤位損失包括肉品加工機械、冰箱等生財器具，以及昨日才進貨的高檔牛小排等肉品，「但錢再賺就有，主要是能讓我們盡快營業，沒辦法營業的話，日常生活開銷壓力很大。」

李先生指出，市場為老舊建築，屋頂結構原為木造後改良加鋪鐵皮，這次火災造成木作結構全部燒毀垮塌，鐵皮屋頂整個塌陷，附著在木架上的輕鋼架天花板也全數掉落。他透露，昨日已有許多民代到現場了解，表示會協助尋找中繼點讓攤商先行營業，待重建完成後再遷回原址。

桃園南門市場昨夜發生大火，自治會會長鄭秀美表示，火勢從外圍民營攤位開始燃燒，總計影響約40個攤位，其中全毀攤位約30多攤，其餘半毀。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，自治會會長鄭秀美表示，火勢從外圍民營攤位開始燃燒，總計影響約40個攤位，其中全毀攤位約30多攤，其餘半毀。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，儘管現場仍有濃厚燒焦味，不過今早仍有許多民眾前往採買。記朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，儘管現場仍有濃厚燒焦味，不過今早仍有許多民眾前往採買。記朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，起火點疑似在這攤與旁邊攤位間的電線。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，起火點疑似在這攤與旁邊攤位間的電線。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，消防人員今早至現場火調。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，消防人員今早至現場火調。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，現場一片狼籍。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場昨夜發生大火，現場一片狼籍。記者朱冠諭／攝影

攤商 中繼市場 火災

延伸閱讀

桃園南門市場大火鐵捲門成阻礙 一攤攤鋸開…救出受困83歲翁

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

桃園南門市場大火災情慘…逾50攤商燒精光 攤商盼有中繼點恢復生計

相關新聞

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

桃園南門市場昨深夜大火，獲悉趕到的攤商焦急守候，看著生計逐漸遭烈焰吞噬，有不少攤販忍不住哭了，因著豬瘟改賣薑母鴨又遭遇祝...

台中大雅工廠火警傳空汙 環保局長：可處10萬到500萬元罰鍰

台中市大雅區一間工廠昨晚火警，濃煙和刺鼻味道飄散到台中市區，台中市環保局長陳宏益今天表示，目前初步判斷違反空汙法第32條...

柯志恩「喬」警車開道護送救人 國道警拒絕：沒醫院開立證明

高雄義大醫院一名女童因肺部感染插管還需靠葉克膜治療，必須北上轉院台大醫院，家屬在網路求援盼高速公路車輛讓道，立委柯志恩得...

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

桃園南門市場昨夜大火，數十個攤位損毀，攤商生計受阻。議員凌濤表示，已要求市府啟動跨局處災後重建會議，針對補貼補償、中繼市...

桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

桃園市南門市場昨晚大火，燒掉市場核心區大半公有、私人攤位，部分店家透天建築也受損，市政府經發局等局處今天上午召開應變會議...

影／彰濱海上光電板起火竄黑煙 消防局花2小時撲滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午6時31分冒出黑煙，數公里外即可看到，彰化縣消防局接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。