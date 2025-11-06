聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮男7年不見臨時起意訪獨居友 登門驚見竟成白骨
花蓮陳姓好友想到與住卓溪鄉的賴姓友人多年不見，昨天臨時起意登門拜訪，敲門無人回應，從窗邊發現客廳疑似有一具白骨，嚇得報警。警方在屋內沒有發現打鬥痕跡，依屍骨身上證件初步判定是賴姓男子，已通知家屬並報檢方相驗，後續將採DNA確認身分。
據了解，60歲賴姓男子未婚，獨居在卓溪鄉卓樂部落老家一處平房，賴久病纏身健康狀況不佳，偶爾會到鄉內走動，附近鄰居約有1年沒看到他。
家住玉里鎮的陳姓男子與賴約7年沒見，昨天下午想到好友，臨時起意到賴家訪友，下午2時許到場發現沒人應門，他覺得奇怪從窗邊窺看，發現客廳地上疑似有一具白骨，立即報警，想到與友人多年不見，再訪竟已天人永隔，難過到癱坐在地久久不語。
警方獲報破門而入確認有一具白骨，從遺體狀況推測死亡時間至少半年，不過白骨身上衣物還未腐爛，褲子口袋內、客廳桌上都有身分證件，初步判斷死者是賴姓男子，已通知賴的哥哥，並報請花蓮檢方指揮相驗。
警方表示，這處民宅門窗都有鎖好，屋內也沒有明顯打鬥痕跡或是可疑物品，沒有外力介入的跡象。正調閱賴姓男子就醫紀錄，為慎重起見，後續還要採集DNA，進一步確認死者身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言