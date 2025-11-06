快訊

花蓮男7年不見臨時起意訪獨居友 登門驚見竟成白骨

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮陳姓好友想到與住卓溪鄉的賴姓友人多年不見，昨天臨時起意登門拜訪，敲門無人回應，從窗邊發現客廳疑似有一具白骨，嚇得報警。警方在屋內沒有發現打鬥痕跡，依屍骨身上證件初步判定是賴姓男子，已通知家屬並報檢方相驗，後續將採DNA確認身分。

據了解，60歲賴姓男子未婚，獨居在卓溪鄉卓樂部落老家一處平房，賴久病纏身健康狀況不佳，偶爾會到鄉內走動，附近鄰居約有1年沒看到他。

家住玉里鎮的陳姓男子與賴約7年沒見，昨天下午想到好友，臨時起意到賴家訪友，下午2時許到場發現沒人應門，他覺得奇怪從窗邊窺看，發現客廳地上疑似有一具白骨，立即報警，想到與友人多年不見，再訪竟已天人永隔，難過到癱坐在地久久不語。

警方獲報破門而入確認有一具白骨，從遺體狀況推測死亡時間至少半年，不過白骨身上衣物還未腐爛，褲子口袋內、客廳桌上都有身分證件，初步判斷死者是賴姓男子，已通知賴的哥哥，並報請花蓮檢方指揮相驗。

警方表示，這處民宅門窗都有鎖好，屋內也沒有明顯打鬥痕跡或是可疑物品，沒有外力介入的跡象。正調閱賴姓男子就醫紀錄，為慎重起見，後續還要採集DNA，進一步確認死者身分。

花蓮卓溪鄉一處民宅，昨天下午發現一具白骨，警方初步判斷沒有外力介入跡象。記者王燕華／翻攝
花蓮卓溪鄉一處民宅，昨天下午發現一具白骨，警方初步判斷沒有外力介入跡象。記者王燕華／翻攝
花蓮陳姓男子訪7年不見好友，發現竟成白骨，癱坐在地相當難過。圖／民眾提供
花蓮陳姓男子訪7年不見好友，發現竟成白骨，癱坐在地相當難過。圖／民眾提供
花蓮卓溪鄉一處民宅，昨天下午發現一具白骨，警方初步判斷沒有外力介入跡象。圖／民眾提供
花蓮卓溪鄉一處民宅，昨天下午發現一具白骨，警方初步判斷沒有外力介入跡象。圖／民眾提供
花蓮卓溪鄉一處民宅，昨天下午發現一具白骨，警方初步判斷沒有外力介入跡象。圖／民眾提供
花蓮卓溪鄉一處民宅，昨天下午發現一具白骨，警方初步判斷沒有外力介入跡象。圖／民眾提供

花蓮 死亡 朋友

