影／醉漢穿梭車陣...見警跳針問「你是誰」 旋遭上銬保護管束
新北市新莊區49歲謝男昨晚7時許酒後在四維路馬路上閒晃，還在車陣中穿梭及胡言亂語。新莊警到場時謝男竟不斷跳針質問「你是誰？」警員擔心謝男出意外及影響一旁補習班下課學童，立即對他保護管束帶回派出所。待謝男酒醒後才讓他離去。
新莊警方昨天晚間7時許接獲報案，新莊區四維路補習班前有1名男子喝醉酒不斷閒晃，還在馬路上穿梭並不時胡言亂語。警員獲報趕抵查驗身分後，發現這名49歲謝男渾身酒氣明顯泥醉，立即制止他的脫序行為。但謝男因喝得太醉認不出警員，竟不斷跳針質問警員「你是誰？」
因當時正值補習班下課時間，警員擔心謝男有自傷及傷人行為，立即對謝男實施保護管束並上銬帶回派出所。至晚間9時許謝男清醒後才讓他離去。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
